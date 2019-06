Hannover

Rhabarber gehört zum Beginn des Sommers einfach mit dazu. Ob auf Kuchen, als Dessert oder Marmelade: Das vielseitige Gemüse ist ein Gaumenschmaus und zusätzlich sehr gesund. Hier gibt es drei leckere Rhabarber-Rezepte, die ganz einfach selbst zu machen sind.

Rhabarber-Limonade: Erfrischung für heiße Tage

An heißen Tagen muss man viel trinken und das bestenfalls gesund: Zeit also für eine erfrischende, selbst gemachte Limonade. Das perfekte Gemüse dafür ist Rhabarber. Er ist schön sauer und ergänzt wunderbar die natürliche Süße des Getränks. Außerdem macht sauer ja bekanntlich lustig.

Rhabarber-Limo erfrischt bei Hitze. Quelle: Laura Lammel

So geht’s: Rhabarber putzen, schälen und in kleine Stücke schneiden. Zusammen mit den Himbeeren, dem Zucker, Wasser und dem Saft der Zitrone in einen Topf geben. Etwa 15 Minuten leicht köcheln lassen. Der Rhabarber sollte sehr weich sein, wie bei einem Kompott. Danach 15 Minuten ziehen lassen. Die Rhabarbermischung durch ein Sieb ziehen. Die Flüssigkeit auffangen. Die Zitronenmelisse und Eiswürfel gleichmäßig in die Gläser verteilen. Den Rhabarbersaft ebenfalls verteilen und mit Mineralwasser oder stillem Wasser auffüllen. Fertig! Optional die Limonade noch mit Himbeeren dekorieren. Dafür sollte man anfangs ein paar Beeren beiseitelegen.

Das wird für 250 ml gebraucht: 500 g Rhabarber, 70 g Himbeeren, 125 g Zucker, 1 Zitrone, 250 ml Wasser, Mineralwasser, 1 Handvoll Zitronenmelisse, Eiswürfel.

Rhabarber-Limo: „Einfach mal ausprobieren“

Laura Lammel probiert auf ihrem Blog gerne einfach alles aus. Quelle: Laura Lammel

Das Rezept kommt von Bloggerin Laura Lammel. Das Motto ihres Blogs „Try Try Try“ ist „einfach ausprobieren“. Seit nunmehr vielen Jahren zeigt die Studentin aus Berlin, was alles Schönes dabei herauskommen kann, wenn jemand Neues wagt und an seine Grenzen geht. Die Lieblingsthemen der 27-Jährigen sind Food und DIY, außerdem fotografiert sie leidenschaftlich gern. Das Ergebnis sind wundervolle Anleitungen und Rezepte.

Rhabarber-Kuchen: Im Frühsommer der Hit

Was wäre der Sommer ohne frisch gebackenen Rhabarberkuchen? Ganz sicher nur halb so schön.

Der Sommer wäre ohne Rhabarber-Kuchen nur halb so schön. Quelle: Emma Prolic

So geht’s: Zuerst den Ofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen, und den Boden der Springform mit Backpapier auslegen. Die Ränder ganz leicht mit Butter einfetten. Anschließend für den Streuselboden und das Streuseltopping mit dem Knethaken der Küchenmaschine oder dem Handmixer das Mehl, die Butter und den Zucker zu einer krümeligen, leicht sandartigen Masse vermengen. Danach mit der Hand die Masse zu Streuseln kneten und in den Kühlschrank stellen.

Für den Belag den Rhabarber putzen und in schräge, fingerbreite Stücke schneiden. Die Butter in einer großen Pfanne bei mittlerer Stufe schmelzen lassen und den Rhabarber hineingeben. Mit dem Zucker bestreuen und kurz karamellisieren lassen. Dann die Speisestärke dazugeben und das Ganze auf niedriger Stufe zwei Minuten ganz leicht köcheln lassen. Die Streuselmasse aus dem Kühlschrank holen, und zwei Drittel der Streuselmenge mit einem Löffel auf dem Boden der Springform verteilen und festdrücken. Den Rhabarber obendrauf verteilen und mit dem Vanillezucker bestreuen. Zum Schluss kommen die restlichen Streusel, etwa ein Drittel, obendrauf. Der Kuchen wird anschließend für 45 Minuten auf der mittleren Schiene im Ofen gebacken. Er schmeckt auch sehr gut lauwarm, serviert mit Sahne oder sogar Vanilleeis.

Das wird gebraucht: Für den Boden und die Streusel: 150 g Butter, 150 g Zucker, 300 g Weizenmehl (alternativ Dinkelmehl). Für den Belag: 800 g Rhabarber (geputzt und in Stücke geschnitten), 6 EL Zucker, 2 EL Speisestärke, 1 TL Butter, 1 Päckchen Vanillezucker. Außerdem: Eine Springform mit 24 Zentimetern Durchmesser.

Rhabarber-Kuchen: Backen mit Leidenschaft

Emma Prolic hat schon gerne als Kind gebacken. Quelle: Emma Prolic

Fürs Kochen und Backen konnte sich Emma Prolic schon als Kind begeistern. Am Rockzipfel von Mama und Oma hat die Kölnerin damals viele Stunden in der Küche verbracht und gelernt, wie man aus einfachsten Zutaten etwas Leckeres zaubert. Seit April 2017 zeigt Prolic auch im Netz, dass sie ein wahrer Foodie ist: Auf „Emmi kocht einfach“ verrät die Mutter eines Zehnjährigen allerdings nicht nur ihre Lieblingsrezepte, sie gibt – vom Pilzeputzen bis zum Zwiebelnschneiden – auch viele kluge Küchentipps.

Rhabarber-Tiramisu: Fruchtiges Dessert für den Sommer

Zugegeben, mit einem klassischen Tiramisu hat dieses Dessert nicht viel zu tun. Es ist kein Kaffee drin, keine Mascarpone, kein Eigelb und kein raffinierter Zucker – das macht es zu einem leichten Sommertraum.

Rhabarber-Tiramisu kommt fruchtiger daher als herkömmliches Tiramisu. Quelle: Denise Schuster

So geht’s: Den Ofen auf 180 Grad (Ober- und Unterhitze) vorheizen. Den Rhabarber putzen und in drei Zentimeter lange Stücke schneiden. Mit dem Ahornsirup, dem gemahlenen Ingwer und der Zitronenschale in einer Auflaufform vermengen. Im vorgeheizten Ofen etwa 30 Minuten backen bis der Rhabarber ganz weich ist. Herausnehmen und komplett auskühlen lassen.

Anschließend den Ofen auf 200 Grad hochdrehen. Die Eier trennen. Das Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen. Das Eigelb mit dem Kokosblütenzucker dick cremig aufschlagen. Das Eiweiß unterheben. Zum Schluss das Mehl portionsweise dazugeben und locker unterheben. Einen Esslöffel Teig auf einem mit Backpapier belegten Backblech zu einem etwa acht Zentimeter langen und drei Zentimeter breiten Streifen streichen. Mit dem restlichen Teig ebenso verfahren. Die Löffelbiskuits im vorgeheizten Ofen etwa zehn bis zwölf Minuten backen, bis sie goldgelb sind. Herausnehmen und auskühlen lassen.

Den Magerquark mit dem Limoncello, dem Honig und dem Joghurt cremig rühren. Das Mark der Vanilleschote auskratzen und unterrühren. Die Sahne steif schlagen und unter die Quarkmasse heben. Nun etwa zwei Esslöffel Quarkmasse auf vier Gläser aufteilen. Den abgekühlten Rhabarber zwei Zentimeter hoch darauf schichten und darauf ein paar zerbröselte Löffelbiskuits geben. Nochmals mit einer Schicht Quark abschließen, etwas Rhabarber obenauf geben, und das Tiramisu mit gehackten Pistazien bestreuen. Bis zum Servieren im Kühlschrank aufbewahren, aber besser nicht länger als 15 Stunden, da es sonst zu sehr durchweicht.

Das wird gebraucht: 600 g Rhabarber, 2 EL Ahornsirup, 1 Prise gemahlener Ingwer, 1 Stück Zitronenschale, 3 Eier, 2 EL Kokosblütenzucker, 70 g gemahlene Haferflocken, 1 Prise Salz, 380 g Magerquark, 200 g Joghurt, 2 EL Limoncello, 2 EL Honig, 125 g Sahne (fettreduziert), 1 Vanilleschote.

Der Traum vom eigenen Blog

Denise Schuster hat ihren Traum erfüllt. Sie hat sich als Foodstylistin und -fotografin selbstständig gemacht. Quelle: Denise Schuster

Dass man es bei Denise Schuster mit einem Profi zu tun hat, sieht man ihrem Blog „Foodlovin’“ direkt an: Die 35-Jährige war Unternehmensberaterin, bevor sie sich vor fünf Jahren als Foodstylistin und -fotografin selbstständig machte und den Traum vom eigenen Blog erfüllte. Als „einfach nachzumachen, aber nie langweilig“ beschreibt die Düsseldorferin ihre gesunden Rezepte mit dem gewissen Etwas. Ende des Jahres gibt es Schusters Küche dann auch analog in ihrem ersten Kochbuch.

Von RND