Auch wenn einen nichts so schnell erschüttert – aber das macht auch Profis wie die Anwältin Gesa Stückmann aus Rostock fassungslos. Seit etwa einem Dreivierteljahr gibt es unter Schülern einen neuen Trend: Sie verbreiten über soziale Medien, etwa innerhalb einer Whatsapp-Gruppe, Sticker (Bilder) mit massiv inhumanem Charakter. Zum Beispiel wird auf einem Bild Anne Frank auf einem Bett liegend gezeigt und mit „ Anne Krank“ tituliert. Selbst schwarzhumorigste Zeitgenossen lachen hier nicht mehr, sondern reagieren wie Gesa Stückmann. „Das ist nicht lustig, sondern hier wird sich über Holocaust-Opfer lustig gemacht“, sagt die Expertin für Medienkompetenz und Cybermobbing. „Was vielen jungen Leuten nicht bewusst ist: Die Verbreitung solcher Bilder ist strafrechtlich relevant.“

Rechtsanwältin Gesa Stückmann Quelle: Dietmar Lilienthal

Gut 80 Prozent aller Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren bewegen sich selbstständig (ohne Aufsicht) in den sozialen Netzwerken. Schon jeder fünfte Grundschüler nutzt Messengerdienste wie WhatsApp ohne Aufsicht.

Webinare klären auf

Der kriminalpolizeiliche Präventionsberater Thomas Freitag vom Landeskriminalamt MV sagt, es gebe viele Risiken für den Nachwuchs, wenn er diese nicht kennt. Deshalb bietet das LKA seit etwa zwei Jahren sogenannte Webinare für Grundschüler und für fünfte und sechste Klassen an, bei denen die Schulklassen übers Internet mit den Beamten verbunden sind. Thema: Sicherer Umgang mit dem Smartphone. „Denn die digitale Welt ist auch schon für sehr junge Schüler omnipräsent.“ Auch Anwältin Gesa Stückmann ist auf diesem Gebiet seit sieben Jahren aktiv: Ihre Live-Webinare unter anderem zu den Themen Cybermobbing oder dem Recht am eigenen Bild werden von Klassen in ganz Deutschland gebucht.

Thomas Freitag, kriminalpolizeilicher Präventionsberater beim LKA. Quelle: LKA

„Wir wollen den Kindern beibringen, dass sie nachdenken, bevor sie im Netz zum Beispiel persönliche Daten preis geben“, erläutert Thomas Freitag. Insbesondere beim Verschicken von eigenen Bildern und Videos sind sich viele der Risiken nicht bewusst. Etwa dass das eigene Gesicht für pornografische Montagen missbraucht werden könnte.

Eltern müssen hinsehen

Gesa Stückmann sagt: „Der zen­trale Punkt ist, dass Eltern hinsehen, um zu wissen, was ihre Kinder mit den Smartphones machen.“ Zudem sei es geradezu zwingend notwendig, das Passwort seiner Kinder zu kennen. „Ich empfehle Eltern, sich auch mal mit dem Kind hinzusetzen, um alle Kontakte durchzugehen, damit man weiß, mit wem der Nachwuchs Kontakt hat.“ Es gehe nicht darum, betont die Expertin, Chatverläufe zu verfolgen, Gespräche auszuspionieren. „Aber es kann nicht egal sein, mit wem das Kind auf den digitalen Kanälen Kontakt hat.“ Zwielichtige Personen können Kindern psychisch (Mobbing, Erpresser) oder physisch (Erwachsene wollen Minderjährige treffen) schaden. Thomas Freitag empfiehlt, feste Zeiten für bestimmte digitale Mediennutzungen mit seinen Kindern zu vereinbaren. „Auf jeden Fall sollte die Kauffunktion bei den Smartphones deaktiviert sein.“ Ebenso der automatische Download von Daten.

„Kettenbriefe sind in unseren Webinaren immer ein Thema“, berichtet Thomas Freitag vom LKA. In solchen Briefen wird zum Beispiel mit dem Tod gedroht, wenn man bestimmte Dinge nicht tut oder den Brief nicht weiterleitet. „Psychologisch sind diese Briefe geschickt gemacht und verbreiten Angst.“ Diese Briefe können einfach gelöscht werden, Konsequenzen ergeben sich daraus nicht. „Über die Motive der Absender, warum überhaupt Angst erzeugt werden soll, ist kein sicherer Forschungsstand bekannt. Oft nehmen Kettenbriefe wohl als vermeintlicher Spaß ihren Anfang.“

Zur polizeilichen Sicht auf den Umgang mit Smartphones & Co. gehört auch die Strafbarkeit und die rechtlichen Folgen von Fehlverhalten im Internet und bei den sozialen Medien. Gesa Stückmann bringt es auf den Punkt: Strafbar ist das Teilen von Gewaltvideos. Das Verbreiten von Pornografievideos in Kindergruppen, Kinderpornografie (Bilder und Videos) ist grundsätzlich strafbar – auch schon der Besitz. Die Verbreitung verfassungsfeindlicher Symbole ist ebenso verboten. Das alles gilt übrigens auch und gerade für Erwachsene.

Wichtig: Wissen um Strafbarkeit

„Die Erfahrung zeigt, dass das Wissen um Strafbarkeit und was erlaubt ist und was nicht, für Kinder enorm wichtig ist“, sagt Gesa Stückmann. Schüler unterhalten sich nach den Webinaren über die Themen. Thomas Freitag hat schon beobachtet, dass nach den Veranstaltungen Schüler anfangen, Inhalte auf ihren Handys zu löschen. Und sie begreifen, dass das Schlimmste, was passieren kann, nicht etwa ein leerer Akku ist, sondern zum Beispiel die Bloßstellung und Demütigung im Netz vor der ganzen Welt.

Zivilrechtlich werden schon Kinder belangt

„Es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen, was passieren kann, wenn man zu leichtfertig online unterwegs ist“, sagt Gesa Stückmann. Sie rät, schon bei Profilfotos nicht das eigene Gesicht zu nutzen. Schon das könne abgefischt und für Erpressungen genutzt werden. Erotische Selfies sollten nie verschickt werden. „Am besten gar nicht erst machen, denn auch das Handy kann gehackt werden“, so Gesa Stückmann, die Schülern immer wieder berichtet, welch Schindluder mit Nacktfotos getrieben wird. Auf der anderen Seite warnt sie Schüler, die etwa digital mobben oder verbotene Bilder teilen und hetzen, dass das nicht folgenlos bleibt. „Zwar können Heranwachsende erst ab einem Alter von 14 Jahren strafrechtlich belangt werden. Aber zivilrechtlich können sie schon früher zur Verantwortung gezogen werden – da geht es dann um Schmerzensgeld, Anwaltskosten. Da gilt der Satz ‚Eltern haften für ihre Kinder‘ nicht.“

Distanz schafft Leichtfertigkeit

Doch woher kommt die Leichtfertigkeit bei Kindern und Jugendlichen (und oft auch bei Erwachsenen)? „Es ist die digitale Distanz“, sagt Gesa Stückmann. Würde man sich gegenübersitzen, seien viele Handlungen schlicht undenkbar. Moderne Medien ermöglichen das anonyme Agieren aus dem Hinterhalt. Das wird ausgenutzt.

Von Klaus Amberger