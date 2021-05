Schulabgänger in MV: Die „wilden“ Jahre sind vorbei

Dassow

Sie sehen sich nur noch ein paar Mal, wenn überhaupt. Die Abschlussprüfungen laufen schon. Danach ist die Schulzeit endgültig zu Ende, die Berufsausbildung beginnt für Jannik (17), Mailin (16), Salyvan (16) und Angelique (16). Jannik wird Land- und Baumaschinen-Mechatroniker, Mailin Digital-Mediengestalterin, Salyvan Fachlagerist und -logistiker, Angelique Altenpflegerin. So viel ist klar. Mehr nicht.

Jetzt sitzen die vier jungen Leute in der Regionalen Schule in Dassow (Nordwestmecklenburg). Ein bisschen müde, ein bisschen corona-angeödet, ein bisschen egal. Sie wirken so, als ob man ihnen bei irgendwas helfen möchte, aber sie sich nicht helfen lassen wollen, weil doch alles in Ordnung sei. Die Pandemie hat ihnen den Chaostag genommen, auch den Abschlussball. Auch die Zeugnisausgabe wird relativ schmucklos erfolgen müssen. Auch ohne Pandemie und Mundschutz wären sie gerade in einer Zwischenphase, die unsicher macht: Ende und Neustart. Ende der Umsorgung, Beginn der Selbstständigkeit.

Lehrerin sorgte für kontinuierliche OZ-Lektüre

Es ist auch das Ende einer gewissen Zusammenarbeit – seit der 5. Klasse waren die Schüler beim OZ-Projekt „Medien an der Schule“ (Mads), das damals noch „Zeitung in der Schule“ (Zisch) hieß, dabei. Damit sind sie die dienstältesten Mads-Schüler und überhaupt diejenigen, die je derart kontinuierlich und lange mit der Zeitung zu tun hatten. Zuletzt schrieb Mailin drei Kolumnen über Themen, die sie bewegten, für die Mads-Ausgaben.

In jeder Mads-Saison „trieb“ Klassenlehrerin Frauke Smidt ihre Klasse an die Digital- und Printblätter der OZ. „Ich hoffe, dass ich meinen Schülern darüber etwas Medienkompetenz mitgeben konnte, die sie in ihrem Leben nutzen können“, sagt die 53-jährige Deutsch-Musik-Lehrerin. „Ich fand es gerade in der Orientierungsstufe super, dass ich die Zeitung in den Unterricht einbinden konnte. Besondere Konzentration habe ich auf die lokale Berichterstattung gelegt, auf das, was vor der Haustür der Schüler passiert.“ Später, in den höheren Klassenstufen, legte sie den Fokus ebenso auf überregionale Themen.

Fast 11 000 Schüler im Prüfungs-Stress Rund 6100 Jugendliche legen derzeit ihre Prüfungen zur Mittleren Reife ab, 5500 Schüler befinden sich derzeit in den Abitur-Prüfungen. Während der schriftlichen Prüfungen wird coronabedingt eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Etwas mehr als 600 Schulen gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, darunter 50 berufliche Schulen. Unter den allgemeinbildenden Schulen gibt es beinahe 80 Häuser, die von privaten Trägern geleitet werden.

Zwischen Spaß und Unlust

Jannik, der Motorrad-Fahrer, sagt: „Ich habe durch die Zeitung viel erfahren, was man sonst nicht so mitbekommt.“ Zum Beispiel Berichte über Enduro-Rennen in Rhena (20 Kilometer südlich von Dassow). Sally meint, dass die Informationen durch das Projekt okay seien, aber die Aktion den Schülern unfreiwillig nahe gebracht werde. „Ich mach mir nicht aus Medien“, gibt der junge Mann zu. Er spiele Fußball. Angelique ergänzt, dass Mads zunächst Spaß gemacht habe, die Wahrnehmung der Welt sich durch das Projekt verändert habe, aber nun sei’s nervig geworden.

„Corona ist nervig“, sagt Mailin. Sie lese momentan wenig Zeitung, weil das Corona-Thema alles dominiere. Jannik lacht. Er lese generell weniger als früher. Angelique ist von den Auf und Abs der Schulschließungen, -öffnungen und Wechselunterricht-Angeboten angenervt. „Die Selbsttests hätten früher kommen müssen.“ Salyvan meint, dass die Schulen einfach geöffnet bleiben sollen. Jannik berichtet: „Mein Bruder geht in die 6. Klasse und hat keine Lust mehr auf Homeschooling.“

Wehmut? Eher nicht.

Nein, Wehmut beschleicht die Schüler nicht, weil nun die Schule zu Ende geht. Obwohl: „Die lustigen Situationen wird es nun nicht mehr geben“, sagt Jannik. Mailin denkt, dass sie ein paar Leute vermissen werde „und das System Schule mit den Pausen“. Salyvan meint fast schon unterkühlt: „Ich habe auch woanders Freunde.“ Aber dass er nun arbeiten müsse, mache ihn zwar nicht froh, „dennoch will ich es“. Ein wenig Vorfreude schwingt bei ihm mit.

Kritik an Schule

Für die Schule nach ihrer Zeit wünschen sie sich, dass der Schulstoff bei Bedarf individueller unterrichtet wird. Jannik sieht die jungen Lehrer kritisch: „Die können sich nicht durchsetzen.“ Angelique hofft, dass beispielsweise in Mathe nicht nur „altmodische Rechenwege“ zugelassen werden. „Wichtig ist doch das Ergebnis und nicht der eine Weg des Lehrers.“ Außerdem müsse künftig mehr auf Zusammenhalt geachtet werden. „Das Klassenklima ist für Schüler wichtig“, weiß Salyvan.

In der 5. Klasse waren sie noch Kinder. Jetzt trägt Jannik einen ordentlichen Bart. Salyvan trägt keine Brille mehr. „Früher habe ich oft auf andere gehört, heute bin ich selbstbewusster“, konstatiert Mailin. Jetzt sind sie junge Männer und Frauen. Groß geworden. Sie haben Jugendweihe gefeiert und trinken kaum Alkohol. Niemand der vier ist Raucher. Corona habe sie krisenfester gemacht, sagen sie. Ihr Lächeln ist zum Glück geblieben – immer noch so einnehmend wie vor Jahren, als sie noch ein bisschen argloser waren, ein bisschen staunender, ein bisschen unbeschwerter.

Von Klaus Amberger