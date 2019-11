Schenkung: Alle zehn Jahre hohe Steuerfreibeträge

Rostock

Die nachfolgende Generation noch zu Lebzeiten zu bedenken, ist eine Geste, die immer häufiger auch in Mecklenburg-Vorpommern praktiziert wird. „Dabei wurden in den vergangenen 30 Jahren auch hierzulande mitunter recht ansehnliche Vermögen angespart“, erklärt Dr. Frank-Peter Maaß. Der Geschäftsführer der BBO Steuerberatungsgesellschaft Rostock verweist in diesem Zusammenhang auf das geltende Steuerrecht. Denn bei Schenkungen sei vor allem die Zehn-Jahres-Frist zu beachten, erläutert der Fachmann.

Freibeträge nutzen

Der Fiskus räumt vielen Beschenkten nämlich ansehnliche Freibeträge ein, wenn es um die Schenkungsteuer geht. Und diese können alle zehn Jahre in Anspruch genommen werden. „In der Familie sollte man sich deshalb möglichst intensiv austauschen, um langfristige Lösungen zu finden“, so Dr. Maaß.

Tatsache ist: Die geltenden Steuersätze und Freibeträge werden bei der Schenkungsteuer nach dem Verwandtschaftsgrad bestimmt. Und die Höhe hängt vor allem von drei Faktoren ab: dem Verwandtschaftsverhältnis, der Steuerklasse und dem Wert der Schenkung.

Heftige Steuerzahlungen drohen

Konkret besitzen Ehegatten und eingetragene Lebenspartner einen Freibetrag von 500 000 Euro. Bei Kindern, Stief- und Adoptivkindern beläuft er sich auf 400 000 Euro. Geschiedene Ehegatten, Geschwister und nichteheliche Lebenspartner haben dagegen nur 20 000 Euro als Freibetrag. Auf die letzte Personengruppe können im konkreten Fall erhebliche Steuerzahlungen zukommen, die sie schlichtweg überfordern, warnt der Rostocker Experte.

Denn die Schenkungsteuer hat nach dem Gesetz der Beschenkte zu zahlen. Er muss diese in einer sogenannten Schenkungsteuererklärung angeben. Aufgepasst: „Auch der Schenkende kann die Steuer übernehmen“, verdeutlicht Dr. Maaß. „Zudem wird die Schenkung vom beurkundenden Notar dem Finanzamt gemeldet“, unterstreicht Dr. Niclot von Stralendorff, Geschäftsführer der Notarkammer MV.

Sonderfall bei Betriebsvermögen

Einen steuerlichen Sonderfall stellt das Verschenken von Betriebsvermögen dar. Dies gelte beispielsweise für GmbH-Anteile, Einzelfirmen und Anteile an Personengesellschaften sowie landwirtschaftliche Einrichtungen, sagt Dr. Maaß. Hält der Beschenkte dabei bestimmte Bedingungen ein, sind weitere steuerliche Vergünstigungen möglich. Konkret: Wird die Lohnsumme der Beschäftigten über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht verringert, sind 85 Prozent steuerfrei. Wird dies über sieben Jahre gewährleistet, sind es 100 Prozent.

Der Gesetzgeber habe in den vergangenen Jahren aber strikte Regelungen hinsichtlich sogenannter Verwaltungsvermögen getroffen, betont der Rostocker Experte. Dies betreffe insbesondere Bankguthaben, Festgeldkonten und Forderungen von Lieferungen und Leistungen. Damit soll die Schaffung von Cash-GmbHs verhindert werden. Deren Ziel bestand allein darin, auf dem Wege der Schenkung möglichst viel Barvermögen zu übertragen.

Von Volker Penne