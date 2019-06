• Viel trinken: Experten empfehlen natriumhaltiges Wasser. Vor dem Training sollte ein großes Glas Wasser getrunken werden

• Morgens und abends Sport treiben: Um der Hitze am Tag aus dem Weg zu gehen, am besten die Trainingseinheit auf eine Tageszeit legen, in der es nicht so heiß ist.

• Schutz vor der Sonne: Ein Trainingsdress wählen, das luftig ist und nicht ohne Sonnenschutzmittel auf der Haut trainieren. Auch eine Kopfbedeckung ist ratsam.

• Auf Ozonwerte und Luftfeuchtigkeit achten: Liegt der Ozonwert bei über 180 mg pro Kubikmeter, werden das Herz und der Kreislauf sehr belastet. Auch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit (von mehr als 50 Prozent) ist eine hohe Belastung für den Körper.

• Menschen mit Herz-und Kreislauferkrankungen sollten mit einem Arzt über das Training bei Hitze sprechen

• Nach dem Sport bei Hitze nicht unter die kalte Duschen gehen. Das kann im schlimmsten Fall zu einem Kälteschock führen.