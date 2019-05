Hannover

Wer an Vatertag denkt, dem gehen womöglich Bollerwagen und Bier durch den Kopf. Der Vatertag ist aber viel mehr als nur eine Männertour: Es ist die perfekte Möglichkeit, Vätern eine ganz große Freude zu machen. Egal ob Kinder oder Ehefrau: Jeder findet ein Geschenk für einen ganz besonderen Vater.

Gemeinsames Foto mit dem Vater im Bilderrahmen

Nichts ehrt den Papa mehr, als ein persönliches Geschenk, das es nur ein Mal auf der Welt gibt: Ein Foto mit den Kindern oder der Frau in einem Bilderahmen. Auf einem Holzrahmen kann man zudem schöne oder lustige Worte schnitzen lassen. Kreativer wird das Geschenk, wenn der Rahmen selbst bemalt ist.

Bierbox mit verschiedenen Sorten aus aller Welt

Vatertag und Bier passen wie die Faust aufs Auge zusammen. Deshalb ist es auch der perfekte Tag, um Vätern eine Abwechslung von ihrem gewöhnlichen Bier zu bieten: Mit einer Bierbox können Männer auf Weltreise gehen und verschiedene Sorten aus Singapur, Italien und Korea probieren. In der Box sind zusätzlich Verkostungsanleitungen und Bierdeckel mit besonderen Mustern enthalten.

Tasse mit persönlichem Spruch für den Papa

Für viele ist der Vater großes Vorbild und enger Vertrauter – eben der Superheld! Mit einer personalisierten Tasse kann man dem Papa zeigen, dass er der Beste ist. Der Spruch auf der Tasse muss aber nicht immer „für den besten Papa der Welt“ lauten: Die Botschaft kann man auch mit witzigen Sprüchen oder Insidern übermitteln, die nur Sie und Ihr Vater verstehen. Viele Tassen kann man aber auch mit einem Foto bedrucken lassen.

Für bärtige Papas: Pflege-Set mit Öl, Schere und Kamm

Ein gut aussehender Bart braucht eine gute Pflege. In Sachen Pflegeprodukten muss man Männern aber bekanntlich manchmal etwas nachhelfen. Der Vatertag ist die ideale Gelegenheit, Vätern mit einem Bartpflege-Set zu überraschen. In den meisten Sets sind alle notwendigen Pflegeutensilien für den Bart enthalten: beispielsweise Öl, Seife, Wachs, Schere und Kamm.

Bierkühler mit Flaschenöffner

Noch eine Geschenkidee für Bierliebhaber: Bald ist der Sommer da und viele Väter freuen sich auf entspannte Abende im Garten oder Park. Am besten schmeckt das Bier dabei, wenn es schön kühl ist. Ideal ist dafür ein Bierkühler für unterwegs. Einfach Eiswürfel reinfüllen und das Bier bleibt schön kalt. An manchen Bierkühlern sind zudem an den Seiten praktische Flaschenöffner angebracht.

Zollstock mit Aufdruck für Heimwerker

Wer einen leidenschaftlichen Heimwerker als Papa hat, der kann ihm immer mit Werkzeugen eine Freude machen. Wie wäre es beispielsweise mit einem Zollstock mit dem Aufdruck „Bester Papa der Welt“? Bei jeder handwerklichen Arbeit im Haus wird der Vater daran erinnert, wie sehr ihn seine Kinder lieben.

Siegerfigur mit Gravur

Ein besonderer Mensch hat auch eine besondere Auszeichnung verdient: Mit einer goldenen Siegerstatue mit Gravur erweist man Vätern eine wahre Ehre. Es ist fast so, als würde man dem Papa einen Oscar für seine väterlichen Qualitäten überreichen. Die Siegerfigur gibt es in verschiedenen Größen und kann mit einem ganz persönlichen Spruch personalisiert werden.

