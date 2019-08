Einmal die Terrassentür geöffnet und schon schwirren ungeladene Gäste im Wohnzimmer herum. Die Gemeine Stubenfliege hält sich gerne in der Nähe von Lebensmitteln auf und rückt meist in einer ganzen Schar an. Wie Sie die unliebsamen Tierchen mit einfachen Hausmitteln wieder loswerden und wie Sie der Fliegen-Invasion in den eigenen vier Wänden vorbeugen, erfahren Sie hier.