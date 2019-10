Hannover

Im Herbst werden die Uhren auf Winterzeit, eigentlich Normalzeit, umgestellt - und zwar um eine Stunde zurück, auf zwei Uhr. Das bedeutet, dass wir zwar eine Stunde länger schlafen können, führt aber auch dazu, dass es früher dunkel wird. Im März ist es dann genau andersherum: Eine Stunde weniger Schlaf, dafür wieder längere Tage. So ist die Zeitumstellung jedes Jahr aufs Neue wieder ein Thema, dessen Sinnhaftigkeit die Geister spaltet.

Zeitumstellung im Oktober 2019: So stellen Sie um

• Die Zeitumstellung 2019 findet im Oktober statt: Sie müssen am letzten Wochenende im Oktober von Sommerzeit auf Winterzeit umstellen.

• Konkret bedeutet das: Am Sonntag, den 27. Oktober 2019 stellen Sie Ihre Uhr um 3 Uhr morgens eine Stunde zurück.

• Aus 3 Uhr morgens wird also 2 Uhr morgens.

• Durch die Umstellung auf Winterzeit bekommen wir eine Stunde geschenkt. Gleichzeitig ist es aber auch eine Stunde früher dunkel.

Winterzeit 2019: Funktioniert die Zeitumstellung am Handy und der Uhr automatisch?

Sie sind nur dann nicht von der Winterzeitumstellung betroffen, wenn Sie eine Funkuhr verwenden. Diese wird sich im Normalfall von allein korrekt anpassen und erhält zu diesem Zweck ein Signal der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. Auch bei einem Smartphone, etwa dem iPhone oder einem Android-Gerät, müssen Sie sich keine Sorgen über die Zeitumstellung machen, sofern Sie die entsprechende Funktion nicht selbst deaktiviert haben.

Denken Sie aber trotzdem daran, dass analoge Uhren manuell umgestellt werden müssen. Teilweise gilt das auch für digitale Anzeigen, wie sie beispielsweise an Mikrowelle, Herd oder Ihrem Wecker integriert sein können.

Was bringt die Zeitumstellung ?

Über diese Frage wird seit Einführung der Umstellung heftig diskutiert. Einer der Hauptgründe, der ursprünglich als Argument für die Zeitumstellung angebracht wurde, ist längst widerlegt. Durch das Mehr an Tageslicht im Sommer wird in diesen Monaten zwar weniger Energie verbraucht. Durch die Winterzeit wird dieser minimale Einspareffekt aber wieder aufgehoben - da in den Morgenstunden früher geheizt wird.

Wieso gibt es die Zeitumstellung auf Winterzeit ?

Was heute als Winterzeit bezeichnet wird, war in Deutschland zwischen 1950 und 1980 Standardzeit (auch Normalzeit genannt). Im Zuge der Ölkrise in den Siebziger Jahren entschied sich Frankreich 1976 aus energiepolitischen Gründen, die Sommerzeit einzuführen. Viele Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft - dem Vorgänger der heutigen EU - zogen, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, nach.

In der Bundesrepublik Deutschland wurde die Zeitumstellung aber auch aufgrund der Teilung in Ost und West kontrovers diskutiert. Nachdem die DDR die Sommerzeit 1979 einführte, zog die BRD ein Jahr später nach. Eine geteilte Zeit im ohnehin geteilten Land, wollte man um jeden Preis vermeiden.

Innerhalb der EU werden die Uhren seit 1996 in allen Mitgliedstaaten nach einheitlichen Regeln umgestellt. Jeweils am letzten Sonntag im März und Oktober wird die Zeit um eine Stunde vor- beziehungsweise um eine Stunde zurück gestellt.

Umstellung auf Winterzeit : Gibt es gesundheitliche Auswirkungen?

Die saisonale Zeitumstellung fällt einigen Menschen schwerer als anderen. Das gilt insbesondere für die Zeitumstellung auf die Sommerzeit, wenn der Tag plötzlich eine Stunde weniger hat und der Biorhythmus aus dem Takt gerät. Üblich sind in den ersten Tagen nach der Zeitumstellung beispielsweise Müdigkeit und Niedergeschlagenheit. Wer wie stark auf die leicht angepasste Tageszeit reagiert, ist allerdings stark individuell abhängig - während der eine sich schon innerhalb weniger Tage an die Zeitumstellung gewöhnt hat, kann es bei anderen durchaus mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Die Zeitumstellung auf Winterzeit gilt hingegen als weniger problematisch, denn sie bringt einen 25-Stunden-Sonntag mit sich, der von vielen als besonders entspannend und lang wahrgenommen wird. Auch hier gerät der Biorhythmus zwar ein wenig durcheinander, trotzdem wird die "geschenkte Stunde" eher als positiv empfunden.

Sommerzeit und Winterzeit abschaffen? Wann gibt es ein Ende der Zeitumstellung ?

Tatsächlich ist ein Ende der Zeitumstellung bereits in Sicht, denn eine Mehrheit der EU-Bürger sprach sich im Rahmen einer Umfrage für deren Abschaffung aus. 84 Prozent der Befragten (ein Großteil davon aus Deutschland und Österreich) gaben an, dass sie dauerhaft auf eine Zeitumstellung verzichten wollen.

Die Umsetzung lässt allerdings auf sich warten. Denn während sich die EU-Bürger bereits deutlich positioniert haben, hat ein Großteil der Länder noch keine Position bezogen. Selbst gut ein Jahr nach Veröffentlichung der Kommissionspläne gibt es daher wenig Fortschritte. Geplant ist eine Abschaffung derzeit bis 2021 - damit die Änderung in Kraft treten kann, müssten sich die zuständigen Verkehrsminister der EU-Staaten jedoch zunächst mehrheitlich einigen.

