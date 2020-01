Nach den Buschbränden in Australien im Dezember 2018 kehrt nun die Vegetation in das Buschland in Kulnura zurück. Gut ein Jahr hat es gedauert, bis wieder erste Pflanzentriebe in dem Gebiet, das durch das Wrights Creek Feuer zerstört wurde, wachsen. Eine ernüchternde Prognose für die aktuellen Brände.