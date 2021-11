2G-Pflicht: So läuft es künftig in Kultur und Freizeit in Rostock

Rostock

Dass auch in Mecklenburg-Vorpommern eine 2G-Pflicht kommen kann, ist seit Freitag beschlossen. Auf einer Sonderkabinettssitzung hat die Landesregierung die verschärften Regeln für Ungeimpfte festgelegt. Damit wurde auch die Corona-Ampel geändert. 2G gelte fortan, wenn Regionen auf Orange eingestuft werden. Zutritt zu bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens erhalten dann nur noch Geimpfte und Genesene.

Wichtigster Grund: Bei den Ungeimpften liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) bei 375, bei Geimpften dagegen nur bei 46. Sie appellierte am Freitag nach der Sitzung noch einmal ausdrücklich: „Bitte lassen Sie sich impfen.“ Die neuen Maßnahmen sind eine Reaktion auf die sich zuspitzende Corona-Lage.

Grenzwerte herabgesetzt

Sobald eine Stadt oder Region die Stufe Orange erreicht, gilt in Innenbereichen eine 2G-Pflicht. Das betrifft etwa Veranstaltungen, Kinos, Museen, Zoos, Sportstudios, die Gastronomie, Schwimmbäder, Konzerte, den Amateursport und die Zuschauer im Profisport. Auch Diskotheken und Bars sind betroffen. Ist jemand in 2G-Bereichen beschäftigt und nicht geimpft, müsse er sich täglich testen lassen. Bei Stufe Orange dürfen sich im Innenbereich maximal 1250 Besucher aufhalten. Insgesamt hat die Landesregierung die Grenzwerte der Corona-Ampel heruntergesetzt. Damit werden die Stufen Gelb, Orange und Rot schneller erreicht. Und die verschärften Regeln treten eher in Kraft.

Liwu: „Lockdown wäre das Schlimmste“

Anne Kellner ist Inhaberin des Lichtspieltheaters Wundervoll (Liwu). Am vergangenen Wochenende hatte das Kino erstmals Veranstaltungen unter 2G-Regeln, freiwillig, denn die Corona-Ampel steht in Rostock derzeit noch auf Gelb. „Das war für uns eine Art Testballon, ob es angenommen wird“, sagt Kellner. Und es funktionierte gut, für beide Seiten.

Das inhabergeführte Kino konnte durch die 2G-Regelung mehr Besucher einlassen, die Gäste zeigten sich dankbar und verständnisvoll für die strikten Kontrollen. „Wir hören immer häufiger, dass anderenorts überhaupt nicht kontrolliert wird. Das ist besorgniserregend“, so Kellner. Es sei ihr durchaus unangenehm, sich „intime Daten“ und Personalausweise von Kinobesuchern zeigen zu lassen, „aber notwendig, um voranzukommen.“ Das Schlimmste wäre ein weiterer Lockdown, so Kellner.

Kultur und Kino eher keine Corona-Hotspots

Kellner sehe Schwierigkeiten darin, dass die Verantwortung für die Kontrollen überall auf das Personal abgewälzt wird. Für die Zukunft wünsche sie sich, dass im Kulturbetrieb genau hingeschaut werde, wo Menschen wirklich nahe zusammenkämen oder nur stumm auf eine Leinwand schauten. Das zeigen auch neue Daten aus der Auswertung der Luca-App: Fast die Hälfte der Warnungen betrafen Clubs (49,1 Prozent). Kaum eine Rolle hingegen spielten der Einzelhandel (1,0 Prozent), Kinobetriebe (1,7 Prozent) sowie Theater, Museen und Kultureinrichtungen (zusammen 0,9 Prozent).

Immer weniger Kontrollen

Dass immer weniger kontrolliert wird, hört auch Niels Burmeister oft von seinen Gästen. „Und ich erlebe es selbst, wenn ich als Geimpfter ins Lokal gehe und nicht um einen Nachweis gebeten werde“, sagt der Moya-Chef. Die Kulturbühne gehöre zu den wenigen Einrichtungen, die eine App für die Verifizierung von Impfnachweisen nutzt. Das finde im Veranstaltungsbereich nicht immer statt.

Burmeister störe sich an den Widersprüchen in den Vorschriften der Politik. „Einerseits sollen alle auf den Plätzen eine Maske tragen, andererseits dürfen Gäste ausschließlich auf den Sitzplätzen Getränke konsumieren. Wie passt das zusammen?“ Nach dem ersten Lockdown habe der Moya-Inhaber ein umfassendes Hygienekonzept geliefert. Nun sei noch immer keine Planbarkeit möglich. „Wir retten uns von Woche zu Woche, das macht es in dieser Branche schwer.“ Außerdem, so Burmeister, hätte es eines Kulturministeriums bedurft, das genau hinschaue und Sachverstand für die Praxis mitbringe.

Training im Studio soll sicher sein

Im Rostocker Fitnessstudio FitX möchte man allen Mitgliedern ein sicheres Training gemäß den Corona-Schutzmaßnahmen anbieten. Am Eingang gibt es aktuell eine 3G-Kontrolle, bei jedem Besuch. „Im Laufe dieser Woche werden wir ein neues Tool einführen, bei dem Mitglieder ihren Impf- oder Genesenenstatus dauerhaft digital hinterlegen können. Hier entfällt dann die manuelle Kontrolle. Und sollte es zu einer 2G-Verordnung kommen, werden wir diese natürlich umsetzen“, berichtet Pressesprecherin Johanna Pistor.

„Wir haben uns auch dafür eingesetzt, öffentlich sichtbar zu machen, dass beim Einhalten der Hygieneauflagen in Fitnessstudios keine erhöhte Infektionsgefahr besteht“, so Pistor. Unter wissenschaftlicher Begleitung des Instituts für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (IMIBE) der Universität Duisburg-Essen und des Universitätsklinikums Essen konnte belegt werden, „dass das Training im Fitnessstudio dank hygienischer Luftwechselrate sicher ist“.

Großveranstaltungen noch offen

Was im Fall einer 2G-Pflicht mit den anstehenden Großveranstaltungen in der Hansestadt passiert, ist noch völlig offen. Das Büro der Großmarkt Rostock GmbH ließ verlauten, dass man unter Vorlage der neuen Verordnung ein angepasstes Konzept für den Weihnachtsmarkt erst ausarbeiten müsse.

Auch die Großveranstaltung „Holiday on Ice“ der Rostocker Stadthalle scheint unter dem aktuellen Trend in Gefahr. Hier werde man in den nächsten Tagen zu möglichen 2G-Maßnahmen Stellung beziehen können, hieß es. Die Durchführung von Veranstaltungen wie Kerstin Ott (23. November), Mario Barth (25. November) oder Angelo Kelly (15. Dezember) ist vom Veranstalter abhängig, da hier die Stadthalle nur als Vermieter auftritt. Sicher ist, dass das Bee-Gees-Musical am 17. November unter 2G-Regelung stattfinden wird. Das beliebte Event Leuchtturm in Flammen muss an Neujahr 2022 erneut ausfallen.

Von Lea-Marie Kenzler