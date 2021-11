Verkaufsoffener Sonntag am 7. November - Erlebnis-Shopping in Rostock: Geschäfte bieten am Sonntag buntes Programm

Rostocker Händler bieten ihren Kunden bei der Aktion jede Menge Unterhaltung. Und sie haben genaue Vorstellungen, wie der verkaufsoffene Sonntag noch besser werden kann. Dabei soll die Stadt helfen.