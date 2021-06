Region Rostock: Arbeitslosigkeit im Mai auf Vorjahres-Niveau

Rostock/Bad Doberan

15 295 Personen waren im Mai in der Region Rostock arbeitslos gemeldet, das sind 235 Menschen weniger als im April. „Das entspricht dem Niveau der Arbeitslosigkeit wie vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag damals wie heute bei 7 Prozent“, vergleicht Anke Diettrich, Leiterin der Rostocker Arbeitsagentur, die Arbeitsmarktdaten in der Region Rostock. „Die nun geltenden Lockerungen von Corona-Beschränkungen bilden sich in den aktuell vorliegenden Daten noch nicht ab. Sie werden aber in den nächsten Monaten in der Arbeitsmarktentwicklung sichtbar“, so Diettrich.

In der Hanse- und Universitätsstadt Rostock waren im Mai 8731 Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag wie im Vorjahr bei 8 Prozent. Im Landkreis Rostock waren im vergangenen Monat 6564 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt auch hier exakt wie vor einem Jahr bei 6 Prozent.

Anke Diettrich, Leiterin der Rostocker Arbeitsagentur Quelle: privat

Für 389 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt

Im Mai haben weitere 73 Betriebe für 389 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Ob die Unternehmen Kurzarbeit auch in Anspruch nehmen, zeigt sich immer erst mit einem gewissen Zeitverzug. Die Betriebe haben eine Frist von drei Monaten, um Kurzarbeit für ihre Arbeitnehmer abzurechnen. Nun liegen die ersten Daten zur Inanspruchnahme für den Monat Januar 2021 vor: 2235 Betriebe haben für 18 455 Beschäftigte tatsächlich Kurzarbeitergeld erhalten. Das entspricht einer Quote von 11,3 Prozent gemessen an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Region. Zum Vergleich: Im Dezember 2020 lag die Quote bei 9,9 Prozent, im April 2020 beim bisherigen Höchstwert von 15,3 Prozent.

1345 offene Ausbildungsstellen

Die Sommerferien stehen vor der Tür und viele Ausbildungsplätze sind noch nicht besetzt. Seit Jahresbeginn wurden dem Arbeitgeberservice der Rostocker Arbeitsagentur mehr als 2280 Ausbildungsstellen von den regionalen Firmen gemeldet. Viele von ihnen seien noch frei, teilt Anke Diettrich mit: „Wir haben in unserer Region noch 1345 offene Ausbildungsstellen“, verdeutlicht die Agenturchefin die Chancen für die jungen Menschen.

Telefonaktionstag am 3. Juni

Für Donnerstag, 3. Juni, lädt die Arbeitsagentur zu einem Telefonaktionstag ein. Von 14 bis 18 Uhr stehen die Beraterinnen und Berater unter der Telefonnummer 0381/804 40 00 für alle Fragen rund um das Thema Ausbildung zur Verfügung. Sie geben Hinweise zu freien Ausbildungsstellen und Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung. Viele Angebote der Berufsberatung sind auch online unter www.arbeitsagentur.de veröffentlicht und in der App AzubiWelt zu finden.

Von Detlef Lübcke