Das Gelände der Hanse Sail in Rostock füllt sich mit Leben. Die meisten Schausteller sind schon da. Zahlreiche Fahrzeuge laden Material für Festzelte, Barbetrieb und Fahrgeschäfte ab. Am Donnerstag beginnt das beliebte Seglerfest, die OZ hat sich am Montag schon im Stadthafen umgesehen.