Die derzeitige Sonderausstellung des „Möckelhauses“ im Stadt-und Bädermuseum in Bad Doberan kann nicht wie gehofft am 1. April öffnen. Stattdessen kann sie im Internet besucht werden. Sie erinnert an das typische Spielzeug der 90er Jahre und Bad Doberaner Höhepunkte in dem Jahrzehnt.