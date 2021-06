Christopher Street Day in Rostock: Warum hier für Homosexuelle längst nicht alles perfekt ist

Stadtmitte

Es ist erst eine Woche her, dass die Uefa die Beleuchtung der Münchener Allianz-Arena in Regenbogenfarben beim Spiel Deutschland-Ungarn ablehnte. Der Münchner Stadtrat wollte mit den bunten Lichtern ein Zeichen für Vielfalt und selbstbestimmte Lebensformen sexueller Orientierung setzen.

Der Grund: Das ungarische Parlament hat zuvor ein queerfeindliches Gesetz verabschiedet. In Ungarn ist es demnach verboten, Minderjährige darüber zu informieren, dass es queere und transgeschlechtliche Personen gibt. Den Vorschlag auf ein buntes Stadion beim Länderspiel nannte die Uefa einen politischen – und begründete damit die Ablehnung.

In Rostock starten derweil die Hansequeer Kulturwochen. Sämtliche Veranstaltungen in dieser Zeit wollen erreichen, was in Ungarn per Gesetz verboten wurde: Aufklärung, Austausch, Information – auch und gerade von Jugendlichen. In Rostock zeigt sich einmal mehr, dass das Thema längst nicht vom Tisch ist. „Deutschland ist noch lange nicht so vielfältig und tolerant wie manche glauben“, sagt der Pressesprecher des Rostocker Vereins CSD Max Rentner. Forderungen, sagt er, dürfen nicht länger oberflächliche Worthülsen bleiben.

Deutsche Doppelmoral

Die Debatte um Ungarn und die Uefa zeige, dass die Rechte queerer Menschen offenbar nur dann wichtig werden, wenn sich die vermeintliche moralische Überlegenheit der eigenen Nation zur Schau stellen lässt. Dass Aufklärung im Kleinen anfangen, bei allen Menschen ankommen und gelebt werden müsse, weiß der Verein CSD Rostock. Und auch, dass es noch viel zu lernen gibt.

So beginnt der Vereinsvorsitzende Andy Szabó die Pressekonferenz für die Hansequeerwochen mit einem Pressetadel. Am Sonnabend fand der erste Schweriner Christopher Street Day (CSD) in der Corona-Pandemie mit etwa 700 Teilnehmern statt. Die lokale Presse schrieb über eine „bunte, laute und schrille“ Parade. „Es ist zu schwach, uns immer wieder auf drei Worte zu reduzieren“, so Szabó. Auch im Gendern der Sprache, also in einem Sprachgebrauch, der in Bezug auf Personenbezeichnungen die Gleichbehandlung aller Geschlechter zum Ziel hat, sieht Szabó Potenziale.

Queere Sichtbarkeit in der Hansestadt

Ecki Brickenkamp organisiert und verantwortet die Hansequeer Kulturwochen. „Wir freuen uns, in diesem Jahr endlich wieder viele Veranstaltungen für viele Menschen anbieten zu können“, sagt er. Mit einer Kranzniederlegung für die homosexuellen und transgeschlechtlichen Opfer des Nationalsozialismus am Mahnmal im Rosengarten wolle man nicht nur in die Gegenwart schauen, sondern auch auf die Vergangenheit queerer Personen aufmerksam machen. „Unsere Community hat eine Geschichte, auch in Rostock. Sie ist nicht wegzudenken“, sagt Brickenkamp und fügt hinzu: „Wir wollen keine Sonderrolle oder Sonderausstellung am Rande. Wir wollen Teil sein der Stadt und ihrer Geschichte.“

Dank der jüngst gestarteten Kulturwoche weht nun auch eine bunte Flagge neben dem Rostocker Rathaus. Die sieben Hauptmasten mussten aufgrund von Wartungsarbeiten abgebaut werden, ein „ungünstiger Zeitpunkt“, findet der CSD. Dennoch freue man sich, in Rostock ein Zeichen für Offenheit und Toleranz hochzuhängen.

Planungen für CSD laufen

Der Rostocker Verein gibt bekannt, dass die Vorbereitungen für den 19. Christopher Street Day auf Hochtouren laufen. Am 17. Juli enden die Hansequeer Kulturwochen mit der Demonstration für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen. Auftakt bildet um 13 Uhr eine Podiumsdiskussion, auf der „Landtagskandidierende aller demokratischen Parteien“ Rede und Antwort stehen werden, so Szabó. „Es geht uns auch immer um einen politischen Diskurs, den Landesaktionsplan oder das Transfusionsgesetz“. Die politische Demonstration wird am 17. Juli quer durch die Innenstadt zum Kanonsberg pilgern. „Es wird ein schönes Bild, wenn die Community den Berg zum Stadthafen hinunterkommt.“

Ziel ist die Haedge-Halbinsel. Dort werde es ein Testzentrum geben. „Geimpfte und genesene Personen sind weiterhin zugelassen“, so Vereinssprecher Rentner. Für ein Hygienekonzept habe man gesorgt. Für die Einhaltung von Abständen werde man Sorge tragen.

Wünsche für Rostock

Mit diesen Aktionswochen verhalte sich die Hansestadt dem politischen und gesellschaftlichen Diskurs um die queere Community angemessen. Dennoch haben Szabó und seine Mitstreiter Wünsche offen. „Das Wording in der gesamten Verwaltungsstruktur muss sich ändern“, fordert Andy Szabó. Es sei egal, ob eine Person Mann oder Frau oder non-binär, also weder ausschließlich männlich noch weiblich, sei. Auch die von Brickenkamp angesprochene queere Sichtbarkeit in der Historie der Hansestadt sei ausbaufähig.

Aufklärung in der Provinz

Vor allem aber müsse Beratung und Aufklärung flächendeckend werden. „Wir brauchen Beratung in der Provinz, nicht nur in den Fachzentren in Rostock oder Schwerin“, gibt Brickenkamp zu bedenken. Gerade im ländlichen Raum und in konservativen Gegenden sei der Bedarf bei jungen Menschen besonders groß.

Auf die Ereignisse in Ungarn begegnet CSD-Pressesprecher Max Rentner, dass Deutschland sich nicht zu sehr auf die Schultern klopfen dürfe. Es ist noch nicht 30 Jahre her, dass Paragraph 175 des deutschen Strafgesetzbuches, der sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe stellte, abgeschafft wurde. Andy Szabó ist mit einem Mann verheiratet und froh, dabei inzwischen von Eheleute sprechen zu können. Seine Eltern stammen aus Ungarn. „Im Moment besuche ich sie nicht“, sagt der 38-Jährige. Er fühle sich nicht wohl dabei, mit seinem Ehemann durch Budapest zu spazieren.

