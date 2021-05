DRK Bad Doberan hilft wieder mit Kleidung aus

Der Kreisverband Bad Doberan des Deutschen Roten Kreuzes öffnet nach dem Lockdown ab Montag Kleiderkammern an fünf Standorten. Die Öffnung ist unter Beachtung der Hygieneregeln auf ein bis zwei Tage in der Woche begrenzt.

Kleidung liegt in den Regalen einer Kleiderkammer. Der DRK-Kreisverband Bad Doberan will seine Kleiderkammern an fünf Standorten wiedern öffnen. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa