„Das schlaue Füchslein“ hatte in Rostock Premiere

Rostock

Lange wegen Corona verschoben, nun endlich auf der Bühne: „Das schlaue Füchslein“ hatte am Samstag Premiere. Eine Inszenierung von Vera Nemirova, sie ist in den 1980er Jahren als Tochter der Sopranistin Sonja Nemirova (1942-2021) in Rostock aufgewachsen und stand damals schon als Fuchskind auf der Bühne. Heute ist Vera Nemirova als Regisseurin im Musiktheater international gefragt – und weiter mit dem Volkstheater verbunden.

Tiere und Menschen sind schicksalhaft verbunden

„Das schlaue Füchslein“ thematisiert eine schicksalhafte Verbundenheit der Tiere mit den Menschen. Im Mittelpunkt steht eine junge Füchsin (Elizabeth Reiter), die ein Förster (Grzegorz Sobczak) auf einem Hof aufnimmt. Unter den Hoftieren gibt es soziales Leben, so kommen sich die Füchsin und der Försterdackel (Johannes Richter) näher. Außerdem gerät die Füchsin mit dem Hahn (Geunjin Song/Titus Paspirgilis) ins Gehege. Ihr bleibt nur die Flucht. Schließlich hat es der Wilderer Haraschta (Stephen Clark) auf den Pelz des Füchsleins abgesehen.

Poetische Geschichte über den Kreislauf des Lebens

Allerlei Getier, das singt, hüpft und krabbelt. Was wie eine kindgerechte Fabel klingt, ist ein vielschichtiges psychologisches Spiel. Die Grenzen zwischen Mensch und Tier verschwimmen. Bereits 1920 hatte Komponist Leoš Janácek diese Geschichte als Grundlage für seine Oper gewählt. Poetisch wird erzählt, dass sich der Kreislauf des Lebens ständig neu eröffnet. Freilich spielt auch die Liebe eine Rolle, soweit man Beziehungen unter Tieren romantisieren möchte.

Farben- und klangprächtige Inszenierung in Rostock

In Rostock wurde dies eine wunderbar farbenprächtige Inszenierung (Bühne und Kostüme: Dimana Lateva), die von den Gesangsleistungen aller Beteiligten zum Leben erweckt wurde, in Zusammenarbeit mit der HMT Rostock. Zwei Umbesetzungen gab’s kurz vor der Premiere: Stephen Clark vom Bremer Theater war für den erkrankten Hans Gröning eingesprungen und übernahm ab der Generalprobe die Rolle des Wilderers Haraschta. Am Premierentag übernahm Titus Paspirgilis den Gesangspart von Geunjin Song. Die Norddeutsche Philharmonie unter der Leitung von Marin Hannus spielte auch in reduzierter Besetzung werkgerecht und beseelt. Nur Vera Nemirova konnte leider aus Bulgarien nicht zur Premiere nach Rostock kommen.

Nächste Vorstellungen „Das schlaue Füchslein“: 12. November um 19.30 Uhr und 28. November um 15 Uhr im Großen Haus des Volkstheaters Rostock

Von Thorsten Czarkowski