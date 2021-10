Grillhähnchen, die an Broiler aus DDR-Zeiten erinnern, wollte Unternehmer Jonas Holtz schon ab September am Hauptbahnhof in Rostock Gästen verkaufen. Die müssen wegen Materialmangel noch ein paar Wochen warten. Wie es in der zukünftigen Broiler Bar voran geht und wann eröffnet werden soll.