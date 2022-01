„Schwierigste Phase liegt hinter uns“: Wie das Hotel Neptun durch die Pandemie kam

Warnemünde

Bis auf den letzten Drücker hat Mirko Stein mit dem Bahnticket nach Rostock gewartet. „Wir wussten ja nicht, wann Omikron hier zuschlägt“, denkt der Potsdamer Mirko Stein an seine Reisevorbereitungen vor einer Woche zurück, während er zusammen mit zwei Kolleginnen noch einmal über die Warnemünder Strandpromenade schlendert. Alles gut gegangen. Die fünftägige „Teambuilding-Maßnahme“ im Hotel Neptun ist vorbei: Tagsüber Seminare, abends ein gemeinsames Bier an der Bar – das schweißt zusammen. Als Bonus ist Stein sogar einmal kurz in die drei Grad kalte Ostsee eingetaucht. „Wenn man schon mal hier ist“, sagt er und lacht. Und auch die befürchtete „Omikronwand“ ist bislang ausgeblieben.

So voll wie in Corona-Zeiten möglich

Während Stein und seine Kollegen langsam von der Küste Abschied nehmen, rollen andere Fahrzeuge auf die Auffahrt des 5-Sterne-Hotels. Die Damen schieben die Rollköfferchen in die Lobby, während ihre Partner die Fahrzeuge in die Garage fahren. Ein Wochenend-Wellnessurlaub ruft. In der Hotelhalle schaut Hotelchef Guido Zöllick mit einem zufriedenen Blick auf das Treiben. Das Haus ist voll.

Nun ja, so voll wie es in Corona-Zeiten sein kann. „Die Corona-Schutzverordnung gibt zwar keine Begrenzungen vor, doch es gibt intern Dinge, die uns bremsen“, sagt Zöllick. Im Restaurant muss der Abstand von 1,5 Meter eingehalten werden. Deshalb würden derzeit nur rund 80 Prozent der Zimmer verkauft.

Nie gedacht, dass der Staat Hotels schließt

Zöllick ist seit 2007 Hoteldirektor im Neptun. Hier startete der heute 51-Jährige vor 35 Jahren mit seiner Ausbildung zum Restaurantfachmann eine beispiellose Karriere im Gastgewerbe, die ihn bis an die Spitze des deutschen Hotel-Branchenverbandes Dehoga katapultierte. So eine Phase wie jetzt während der Pandemie, geprägt durch Krisenmanagement und politische Schnellentscheidungen, habe er noch nie erlebt. Die Finanzkrise 2008 habe der Branche zwar auch stark zugesetzt. „Aber dass aus einer staatlichen Verordnung heraus Hotels schließen müssen, hätte ich nie gedacht“, sagt er.

Mehr als jeder zweite Betrieb bangt in Deutschland inzwischen um seine Existenz, ergab eine Dehoga-Umfrage. „Vielfach sind Liquiditätsreserven aufgebraucht“, so Zöllick. Den Betrieben geht der Atem aus. In MV sieht es nicht anders aus. Betroffen sind hier vor allem die kleinen familiengeführten Hotels, die nicht unmittelbar an der Küste liegen. Ferienhotels in beliebten Urlaubsregionen – wie das Neptun – profitierten von der gestiegenen Reiselust im Sommer.

Hotel Neptun – Luxusherberge mit Tradition und prominenten Gästen Das Hotel Neptun, markantes Wahrzeichen in Warnemünde, war zu DDR-Zeiten ein heiß begehrtes Reiseziel. Neben Gästen aus dem Westen übernachteten in dem 1971 eröffneten Hotel, das sich an westlichen Standards orientierte, auch Urlauber aus der DDR. Für die Stasi bot diese Mischung eine gute Gelegenheit, Informationen zu sammeln. Rund 2,2 Millionen Gäste aus 122 Ländern haben seit der Eröffnung im Neptun-Hotel übernachtet. Neben Künstlern wie Udo Lindenberg oder Hanna Schygulla waren auch Kubas Staatschef Fidel Castro und westdeutsche Politiker wie Helmut Schmidt, Willy Brandt oder Uwe Barschel im Hotel zu Gast. Das Hotel mit 338 Zimmern beherbergt das erste Original-Thalasso-Zentrum Deutschlands und ist heute neben seiner exquisiten Lage auch wegen der Wellnessangebote stark gefragt.

Kredite sind Ballast für die kommenden zehn Jahre

Dennoch: Auch den „Dampfer“ Neptun hat es schwer getroffen. „Die schwierigste Phase erlebte das Hotel im ersten und zweiten Lockdown“, erzählt der Hotelchef. Zunächst gab es keine finanziellen Hilfen für große Unternehmen. Die November- und Dezemberhilfen im zweiten Lockdown wurden erst im April 2021 ausgezahlt. „Das war ein langes und großes finanzielles Leck.“ Solche Phasen, so hofft Zöllick, werde das Neptun nicht wieder erleben. Die millionenschweren Kredite, die das Überleben des Hotels damals sicherten, drücken jetzt. „Ein Ballast für die nächsten zehn Jahre“, so der Hotelchef.

Die Kredite, die in den kommenden Jahren notwendige Investitionen in den Häusern ausbremsen werden, sind ein Kollateralschaden der Pandemie, der die gesamte Hotelbranche trifft. Ein weiterer sei der Mitarbeiterschwund. Vor der Pandemie hatten die Hotels laut Zöllick 1,1 Millionen Mitarbeiter, jetzt sind es 960 000. Besonders getroffen hat es die Gastronomie, bei der die Mitarbeiterzahlen um ein Viertel gegenüber dem Vorpandemiejahr schrumpften. Der Verlust sei vor allem im Teilzeit und Aushilfssektor groß, so der Dehoga-Präsident. „Das bleibt eine Herausforderung.“ Die Fachkräftezuwanderung, auch aus Drittstaaten, müsse erleichtert werden.

Tagungstourismus wird sich ändern

Die Pandemie hat den Tourismus verändert. Besonders betroffen sind die auf internationale Gäste und den Tagungstourismus ausgerichteten Hotels in den Metropolen, so Zöllick. Hybride Tagungsformen würden die Zukunft sein. Ein Wechsel zwischen digitalen und analogen Treffen. Aktuell spürt Zöllick jedoch ein großes Bedürfnis, dass die Menschen wieder zusammenkommen wollen. „Es gibt Nachholbedarf.“ Im Urlaubstourismus wird der Fokus auch 2022 auf Deutschland gerichtet sein. „Für dieses Jahr bin ich ganz zuversichtlich.“ Wenn aber die weltweiten Reiseziele wieder unkompliziert angesteuert werden können, könnten die Übernachtungszahlen im Inland in eine „ kleine Delle“ steuern.

Unsicherheit wegen Omikron

Jetzt startet die Branche in das dritte Corona-Jahr. Was Omikron bringt, vermag Zöllick nicht zu prognostizieren. Einen Lockdown? „Ich hoffe nicht“, so der Dehoga-Präsident. „Ich bin mir aber sicher, dass wir Ostern in diesem Jahr nicht geschlossen sein werden“. Es wäre das erste Osterfest nach 2019.

„Kleinstaaterei nervt“

Zöllick hat viel gelernt in der Pandemie. Sich als Krisenmanager zu bewähren, Mitarbeiter aufzufangen, Gäste zu vertrösten, ist das eine. „Wir haben jetzt Pläne für kommende Krisensituationen in den Schubladen“, sagt er. Er habe aber auch viel über die Politik gelernt. „Demokratie ist gut, Föderalismus ist gut. Aber die Kleinstaaterei der handelnden Personen nervt“, sagt Zöllick. Da sei kein Ministerpräsident besser als der andere. 2G+ oder 2G, Hotels offen oder geschlossen – die unterschiedlichen Regelungen in den Ländern hätten an den Nerven von Mitarbeitern und verunsicherten Gästen gezerrt. „Das führt am Ende auch dazu, dass die Menschen sagen, ihr mit eurer blöden Politik, das ist Quatsch.“

Von Martina Rathke