Ehrenamtliche gewürdigt: „Sie machen die Stadt zu einem besseren Ort“

Ohne sie wäre die Stadt weniger lebenswert und sozial, weniger reich an Kultur, Sport und Solidarität, weniger bunt und glücklich. Die Ehrenamtler der Hansestadt Rostock machen das Leben vieler Menschen täglich ein Stück besser. Um ihnen für ihre unbezahlte Arbeit zu danken, verleiht die Hansestadt Rostock seit 2011 die Rostocker Ehrenamts-Card. Am Mittwoch wurden die Ehrenamtler im Rostocker Darwineum ausgezeichnet. Gastgeberin und neue Zoodirektorin Antje Angeli dankte den Anwesenden und machte auf die Bedeutung der 78 Ehrenamtler im Zoologischen Garten aufmerksam. Anstelle von Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen, der den Termin am Morgen absagen musste, überreichte Mike Knobloch vom Amt für Sport, Vereine und Ehrenamt die Karten. „Sie sind Teil der Menschlichkeit in der Stadt und zeigen, dass Ehrenamt kein Alter hat“, betont Knobloch.

Zwei neue Vereine zum ersten Mal dabei

Dass die 22. Ausgabeveranstaltung der Rostocker Ehrenamts-Card wieder mit Gästen stattfinden konnte, war überhaupt ein großes Glück. In den letzten zwei Jahren bekamen die guten Seelen der Stadt ihre Anerkennung pandemiebedingt via Post in den Briefkasten geliefert. Am Mittwoch nahmen 25 Gäste aus 12 Vereinen ihre Auszeichnung persönlich entgegen. Erstmals erhielten Engagierte von den Vereinen „Bunt statt Braun“ und „Verein zur Förderung krebskranker Kinder Rostock“ eine Rostocker Ehrenamts-Card. Mit der personengebundenen Card, die eine Laufzeit von drei Jahren hat, erhalten die ehrenamtlich Tätigen bei Partnern aus den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit sowie öffentlichem Nahverkehr günstige Konditionen oder Gratisleistungen.

Senioren helfen Senioren

Sigrid Engel und Christa Landt sitzen in der ersten Reihe der Veranstaltung. Die beiden Damen werden für ihr Engagement in der Arbeiterwohlfahrt ausgezeichnet. Sie sind im Seniorentreff in der Südstadt tätig, organisieren Events, Geburtstagsfeiern, Spielenachmittage, Kaffee und Kuchen, auch Ausflüge für etwa 50 Senioren. „Manchmal bringen wir sie einfach nach Hause, so dass sie nicht allein gehen müssen“, sagt Kassenwartin Christa Landt. „Oder wir organisieren das gemeinsame Frühstück. Viele alte Menschen sind allein, sie schätzen die Mahlzeit in Gesellschaft“, fügt Ortsvereinsvorsitzende Sigrid Engel hinzu. Die beiden Frauen machen das alles seit Jahren, weil sie in ihrem Ruhestand „nicht nur zu Hause sitzen“ wollen. Für viele Menschen ist das Ehrenamt gerade im Alter eine sinnstiftende Tätigkeit, die jung hält und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. „Und sie macht zufrieden, glücklich. Wir machen das unglaublich gern“, sagen die beiden Damen, die selbst schon 70 und 75 Jahre alt sind.

Christa Landt (75, v.l.), Andy Komorovski (29) und Sigrid Engel (70) freuen sich über ihre neue Ehrenamts-Card. Quelle: Martin Börner

Auch junge Leute im Ehrenamt aktiv

Dass sich aber längst nicht nur ältere Menschen in ihrem Ruhestand ehrenamtlich engagieren, zeigen die vielen jungen Menschen, die am Abend der Verleihung anwesend sind. Einer von ihnen ist Andy Komorovski vom Rostocker Verein „Baltic Blue Stars“. Wenn der 29-jährige Lehrer aus Satow sein Klassenzimmer abgeschlossen hat, trainiert er Kinder und Jugendliche im American Football. „Mir ist wichtig, dass die Kinder gut miteinander umgehen, respektvoll sind und fair“, sagt der Trainer. Als Arbeit verstehe Komorovski sein Ehrenamt nicht, „es ist Freizeit und Freude.“ Über die Würdigung der Stadt freut sich der Lehrer: „Es ist eine tolle Anerkennung für alle, die sich täglich engagieren.“

Menschenfreundliches Rostock

„Uns interessiert ihre Geschichte, wer sie sind und was sie machen“, sagt Mike Knobloch in seiner Ansprache. Er finde es beachtlich, wenn ältere Menschen im Ehrenamt ein Projekt finden und jüngere die „Doppelbelastung von Ehrenamt und Beruf“ eingehen. Ehrenamtliche schaffen Begegnung, seien auch Botschafter einer Stadt, die sich seit „Smile City“ noch weltoffener und menschenfreundlicher zeigen möchte. „Dafür möchten wir uns bedanken“, so Knobloch, der stellvertretend für die Stadt Rostock sprach.

Insgesamt 1724 Inhaber der Ehrenamts-Card zählt die Hansestadt Rostock nach dem gestrigen Abend. Beantragen kann sie jeder, der seit mindestens drei Jahren (Jugendliche bis 18 Jahre seit mindestens einem Jahr) freiwillig ehrenamtlich und gemeinwohlorientiert tätig ist und dies auch künftig sein wird. Die ehrenamtliche Tätigkeit muss mindestens fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden im Jahr in einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Rostock ausgeübt werden. Die Ehrenamtlichen dürfen kein Entgelt oder keine pauschale Aufwandsentschädigung, die über die konkrete Erstattung von Auslagen hinausgeht, erhalten.

Von Lea-Marie Kenzler