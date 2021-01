Mehr um die kleinen Kinos kümmern

Schwerin/Schwaan

In Schwaan und Umgebung wird derzeit die Gesellschaftssatire „Muxmäuschenstill – Die Kreuzbergritter“ gedreht. Es ist die Fortsetzung des Kinoerfolgs „Muxmäuschenstill“, im Jahr 2004 war das ein Überraschungserfolg, Regie führte damals Marcus Mittermeier. In der Hauptrolle der Fortsetzung ist erneut Jan Henrik Stahlberg zu sehen, der in diesem Fall auch Drehbuchautor und Regisseur ist.

Erste Filmproduktion in diesem Jahr in MV

Es ist die erste Filmproduktion, die in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern realisiert wird. Begleitet werden die Dreharbeiten von der MV Film Commission, die dafür gesorgt hat, dass am Projekt viele Dienstleister und Komparsen und Kleindarsteller aus der Region beteiligt sind. „Ich freue mich, dass Mecklenburg-Vorpommern nicht nur Kulisse und Schauplatz für den Film darstellt, sondern auch die Menschen vor Ort und Filmschaffende aus MV bei der Realisierung des Projekts mitwirken“, sagt Antje Naß von der MV Film Commission. Gefördert wurde das Projekt von der Film- und Medienförderung der Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern, dazu kam eine Pandemie-Nachförderung aus dem MV-Schutzfonds durch die MV Filmförderung. Bis Anfang Februar ist Jan Henrik Stahlberg noch mit seinem Team zu Dreharbeiten im Landkreis Rostock. Damit präsentiert sich Mecklenburg-Vorpommern weiterhin als ein attraktiver Drehort.

Filmförderung im Land wurde 2020 neu geordnet

Im August 2020 hatte der Schweriner Landtag die Filmförderung im Land neu aufgestellt. Im Zuge der Umstrukturierung und Aufgabenneuverteilung baut die Schweriner Filmland MV ihre Kompetenzen nun besonders auf einem Gebiet aus: „Strategische Kinoplanung“ heißt der neu geschaffene Bereich, zu dem Fabian Liebenow ins Filmland-MV-Team geholt wurde. Der 39-Jährige soll dazu beitragen, dass die Kinos im Lande als „lebendige Kulturorte“ erhalten und auch gefördert werden. Das geschieht zusätzlich zur Organisation der landesweiten Schulkinowochen MV und der Vergabe des Kinokulturpreises MV.

Um die kleinen Kinos im Land kümmern

Als „Kinokümmerer“ sieht sich Fabian Liebenow durchaus selbst, denn er kennt das Metier. Liebenow ist in der Nähe von Parchim aufgewachsen und hat in Rostock studiert. Unter anderem war er acht Jahre lang Assistent der Geschäftsführung beim Rocine e.V., der in Rostock an zwei Standorten das „Lichtspieltheater Wundervoll“ betreibt. Fabien Liebenow ist als Kaufmann für Filmtheatermanagement und studierter Jurist ein kenntnisreicher Fachmann im Filmland-MV-Team. Er weiß um die vielen Feinheiten der Film- und Kinolandschaft in MV – von der Rechteklärung bis zum Kartenabriss.

Engagement ist in der Corona-Zeit wichtig

Ein Engagement für Kinos in der Corona-Zeit ist schwierig, aber: „Gerade in einer Zeit, in der Kinos für Monate geschlossen bleiben mussten und wirtschaftlich um die Existenz kämpfen mussten, gilt es, das Kino zu erhalten“, so Fabian Liebenow, „auch als Platz des kulturellen und gesellschaftlichen Austausches.“ Denn: „Es gibt Kinder, die waren noch nie im Kino“, sagt Liebenow, auch ein Kinobesuch ist ein prägendes Gemeinschaftserlebnis.

Kino als sozialer Treffpunkt auf dem Lande

„Das Kino ist auch ein sozialer Ort“, ergänzt Filmland-MV-Geschäftsführer Volker Kufahl. Denn in vielen kleinen Orten gebe es sonst keine sozialen Treffpunkte mehr, darum sollen auch die kleinen Dorfkinos gefördert werden, deren Betreiber meist unkommerziell agieren und eher von Idealismus getragen sind. Manchmal gibt es dort nur alle zwei Wochen oder monatlich einen Film zu sehen. Ein Beispiel für eine solche Arbeit ist das „GuteHausKino“ in Garvensdorf (Landkreis Rostock), das 2019 den erstmals verliehenen Kinokulturpreis erhielt. Fabian Liebenow verweist auf die Internetseite dorfkinoeinfach.de, auf der sich kleine Kinobetreiber oder Interessenten Rat holen können, wie man ein kleines Kino auf die Beine stellt. Ansonsten steht Liebenow auch als Berater zur Verfügung, als „Kinokümmerer“ eben.

„Leidenschaftlicher Kinomacher“

Rund 25 gewerbliche Kinos gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, dabei vier Programmkinos in Boizenburg, Neustrelitz, Rostock und Ludwigslust, dazu eine Reihe von alternativen Spielstätten. Es geht also um die vielen kleinen Kinos zwischen Anklam und Boizenburg, da sieht sich Fabian Liebenow als „Kinokümmerer“. Volker Kufahl sieht in den Aufgaben des „langjährigen leidenschaftlichen Kinomachers“ Liebenow auch die Vermittlung der Arbeit mit den sozialen Medien, die ein wichtiger Draht der kleinen Kinos zum Publikum sein kann.

