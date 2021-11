Rostocker Fotograf Hans Pölkow im Alter von 86 Jahren verstorben

Rostock/Güstrow

Zuletzt hatte Hans Pölkow eine Ausstellung mit seinen Arbeiten in der Orangerie Putbus. Sie trug den Titel „Hans Pölkow – 70 Jahre Fotografie“, organisiert von der Kulturstiftung Rügen. Am vergangenen Sonnabend ist der 1935 in Rostock geborene Künstler im Alter von 86 Jahren gestorben.

Pölkow hat journalistisch und fotografisch gearbeitet

Die Grafikerin Christin Wilcken, 2012 Quelle: Hans Pölkow

„Er war nicht nur ein hervorragender Porträtfotograf, sondern eine einzigartige Persönlichkeit, ein durch und durch kultureller Mensch“, würdigt Fotografenkollege Thomas Häntzschel, gleichzeitig Vorsitzender des Kunstvereins zu Rostock, den Verstorbenen. „Hans Pölkow hatte den Anspruch, ein Gedächtnis unserer kulturellen Existenz zu schaffen“, umreißt Thomas Häntzschel das Wollen von Pölkow. „Er hat viel in den 1960er, 1970er und 1980er Jahren fotografiert“, ergänzt Thomas Häntzschel, „Hans Pölkow hat aber auch journalistisch gearbeitet, über vier Jahrzehnte schrieb er regelmäßig Kritiken und Reportagen zu Theater, Bildender Kunst und Musik.“ Pölkow schrieb für Printmedien und arbeitete für den Rundfunk. In Berlin war er ab den 1960er Jahren Hauskritiker der „Neuen Zeit“ und der „Berliner Zeitung“, so Häntzschel.

Landschaftsaufnahmen, Stillleben, Aktfotografien und Porträts

Der Werdegang: Hans Pölkow war Mitte der 1950er Jahre Praktikant am Städtischen Museum Rostock, es folgte ein Volontariat bei der CDU-Regionalzeitung „Der Demokrat“ in Rostock. Bis 1961 absolvierte Pölkow ein Studium der Kunstgeschichte und Theaterwissenschaften in Rostock und Berlin. Damals arbeitete Hans Pölkow als Kulturjournalist, Kunstkritiker und Fotograf. Seit dem Studium war er freischaffend tätig. Pölkow arbeitete auch für Buchverlage, Museen und Galerien.

Louis Armstrong Quelle: Hans Pölkow

Als Fotograf legte Hans Pölkow den künstlerischen Schwerpunkt neben Landschaftsaufnahmen, Stillleben und Aktfotografien auf die Porträtfotografie. Er bekam viele bekannte Persönlichkeiten vor die Kamera, unter anderem die Malerin Kate Diehn-Bitt, den Komponisten Paul Dessau oder den Jazzmusiker Louis Armstrong. Seit 2002 hatte Pölkow seinen Lebensmittelpunkt in Sarmstorf bei Güstrow. Im Jahr 2017 wurde Hans Pölkow der Hauptpreis des Kulturpreises des Landes Mecklenburg-Vorpommern verliehen.

Von Thorsten Czarkowski