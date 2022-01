Der Aktion des Max-Samuel-Hauses folgten besonders viele junge Menschen. 70 Stolpersteine wurden am Sonntag anlässlich des Holocaust-Gedenktages am 27. Januar in der Hansestadt gereinigt.

Gianna (19, l.) und Sarah (19) putzten am Sonntag Stolpersteine in Rostock. Hier in der Koch-Gotha-Straße 9. Das Messing erinnert an Gustav Posner, der sich 1933 in Rostock das Leben nahm. Quelle: L. Kenzler