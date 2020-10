Goldwerk Galerie lädt zum Kunstvortrag

Stadtmitte

Die Goldwerk Galerie lädt zu einem Vortrag am 7. Oktober um 18 Uhr in den Satellit-Showroom im Großen Katthagen 4 ein, begleitend zur Ausstellung „Mehr Raum / more space“. Der französische Kunsthistoriker Oliver Meline gibt eine Einführung in die Bildwelten der dort ausgestellten Künstler Malte Brekenfeld, Nicolas Fischer, Ausrine Kuze und Sonja Rolfs. Die Ausstellung im Satellit-Showroom der Goldwerk Galerie ist voraussichtlich bis zum 11. Oktober im Großen Katthagen 4 zu sehen. Die Ausstellung „Wie es euch gefällt / As you like it – 2. Akt“ in der Galerie Goldwerk im Klosterhof 5 wird bis zum 21. November gezeigt.

Von Thorsten Czarkowski