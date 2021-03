Landkreis Rostock: Covid-19-Fall in Parkentiner Schule

Parkentin

Alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule Parkentin (Landkreis Rostock) sind für den Zeitraum vom 23. März bis zum Ablauf des 2. April 2021 unter Quarantäne gestellt. Das teilte am späten Dienstagabend Landkreis-Sprecher Michael Fengler mit. Grund sei ein Covid-19-Fall an der Schule. „Eine vollständige Trennung der Schülerinnen und Schüler ist im Schulbetrieb nicht möglich, daher ist die Quarantäne für alle notwendig“, begründete Fengler.

Für 30 Kinder des Hortes und der Kindertagesstätte „Buchenzwerge“ in Liessow (Landkreis Rostock) hat das Gesundheitsamt die Quarantäne um einen Tag bis zum Ablauf des 30. März verlängert, wie es vom Landkreis weiter heißt. Grund sei ein weiterer Covid-19-Fall in der Einrichtung. Betroffen seien alle Kinder, die am 16. März in Kita oder Hort waren.

