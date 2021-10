Weil zunächst nicht klar war, um was für eine Flüssigkeit es sich handelt, wurde das Haus in der Neukruger Straße in Güstrow sicherheitshalber evakuiert. Ein Spezialist der Feuerwehr stellte fest, dass es sich um Salpetersäure handelt. Bislang gibt es noch keine Hinweise auf die Täter.