HMT-Konzert für die Opfer der Corona-Pandemie

Ganz vorsichtig läuft der Konzertbetrieb in der Hochschule für Musik und Theater wieder an. Zwei Konzerte am 25. und 26. Januar waren aber ausschließlich hochschulöffentlich angesetzt. So wurde wenigstens den Studierenden an der HMT die Gelegenheit gegeben, wieder bei den Konzerten dabei zu sein. Eine Gästeanzahl von 50 war im Katharinensaal möglich. Aber das Konzertpublikum bekommt auch eine Gelegenheit: Am 26. Januar wird das Konzert um 19.30 Uhr in der Reihe „ HMT on air!“ per Livestream auf der HMT-Internetseite aus dem Katharinensaal übertragen. So können auch die vielen Konzertgänger draußen dabei sein, wenn sie auf die HMT-Internetseite klicken.

Als Corona-Gedenkkonzert angelegt

Gedacht ist dieser Auftritt auch als Corona-Gedenkkonzert für alle, denn das vergangene Jahr war für alle eine schwierige Zeit, so war der Grundgedanke in der HMT. Darum stellte Dirigent Florian Erdl dem Hochschulorchesterkonzert ein A-cappella-Stück als Requiem für die Todesopfer der Pandemie gleich an den Anfang des Abends. Zu hören war das Stück „Nimrod“ aus Edward Elgars Enigma-Variationen in einer Bearbeitung von John Cameron für vier Sängerinnen und vier Sänger. Schon dieses Stück war eine bewegende Vorstellung – und gedacht war das Werk auch als Hoffnungsschimmer für das Jahr 2021.

Ein einstündiges Programm

Konzipiert war der Abend als rund einstündiges Programm, um coronaregelkonform ohne Pause durchspielen zu können, erläuterte Florian Erdl. Weiterhin wurden Mozarts Jupiter-Sinfonie und dessen Oboenkonzert KV 314 ins Programm genommen. Als Solistin an der Oboe überzeugte Shuijing Lin aus der Klasse von Prof. Gregor Witt.

Hochschulorchester spielt in reduzierter Besetzung

Für beide Abende hatte sich das Hochschulorchester der HMT als reduzierte Besetzung zusammengetan, rund zwanzig Musiker waren auf der Bühne. Eine Herausforderung für die beteiligten Musiker, die sich zusammenfinden und aufeinander einstellen mussten – „schon deswegen, weil die Musiker aus vielen Nationen kommen“, erläutert Florian Erdl, der seit März 2020 eine Vertragsprofessur an der HMT innehat.

Streaming als Chance für die HMT Rostock

In dieser schwierigen Zeit erlangen die Streamingkonzerte auch für die HMT eine immer größere Bedeutung. Seit Ende August 2020 hat die Hochschule das Format „ HMT on air“ etabliert, jeden Dienstag um 19.30 Uhr gibt es ein neues Konzert, ab der kommenden Woche wird allerdings pausiert, weil dann die Semesterferien beginnen. Dennoch: „Die HMT Rostock vermag es mit ihrem Format ‚ HMT on air!‘ zunehmend, eine dauerhafte Plattform für die Onlinepräsentation ihrer künstlerischen Leistungen auf allen Gebieten einzurichten“, sagt Rektor Prof. Dr. Reinhard Schäfertöns. Über das Ziel ist sich Schäfertöns im Klaren: „Diese dient auch über die von Corona geprägten Zeiten hinaus dazu, den Studierenden eine technisch hochwertige Internetpräsenz zu verschaffen“, sagt der HMT-Rektor. Er wolle aber auch „nicht allein unser treues Publikum wenigstens auf Distanz mit uns in Verbindung zu halten, sondern ganz neue Zuschauerinnen und Zuschauer zu gewinnen, die vielleicht sogar, wenn es wieder möglich ist, den Weg in den Katharinensaal oder eine andere unserer Aufführungsstätten finden werden.“ Das aktuelle Streamingkonzert aus dem HMT-Katharinensaal ist ein Beispiel dafür.

Auch die Musiker sind dankbar

Für Florian Erdl hat das Konzert noch eine andere Bedeutung, es ist viel mehr als ein Gedenkkonzert. „Wir sind froh und dankbar, endlich wieder spielen zu können“, sagt er im Namen der Musiker, auch dafür ist dieser gemeinsame Auftritt ein Beleg.

Von Thorsten Czarkowski