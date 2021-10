Hansa hat Tatverdächtigen nach Banner-Vorfall ermittelt

Rostock

Hansa Rostock hat am Mittwoch erste Ergebnisse der internen Aufarbeitung nach dem Banner-Vorfall am Sonntag beim Heimspiel gegen den SV Sandhausen vorgelegt. Nach Sichtung von Videomaterial des Stadiongeländes hat der Verein eine Person identifiziert, die in engen Zusammenhang mit dem „Einer weniger, ACAB“-Plakat stehe, hieß es in einer Mitteilung.

Zudem habe Hansa seine Erkenntnisse der Landespolizei mitgeteilt und das entsprechende Videomaterial an die zuständigen Behörden für weitere Ermittlungen übergeben. Der Club habe darüber hinaus bereits ein Stadionverbotsverfahren gegen die betreffende Person eingeleitet, hieß es weiter.

Von Sebastian Lindner