Illegales Straßenrennen bei Rostock: Polizei sucht flüchtigen Raser

Rostock

Nach einem illlegalen Straßenrennen südlich von Rostock sucht die Polizei nach einem flüchtigen Raser. Dazu sind zwischen zwischen den Kleinstädten Schwaan und Laage ( Landkreis Rostock) überdurchschnittlich viele Beamte im Einsatz, wie ein Sprecher der Polizei dem NDR sagte. Das Polizeipräsidium Rostock bestätigt den Vorfall und kündigt für den Vormittag weitere Informationen an.

Ein Raser bereits festgenommen

In der Nacht zu Freitag hatten Zeugen die Polizei über die Raserei informiert. Die Beamten konnten daraufhin einen mutmaßlichen Teilnehmer des illegalen Rennens in Gewahrsam nehmen. Ein anderer, so heißt es, entzog sich der Kontrolle durch Flucht mit sehr hoher Geschwindigkeit. Nach dem Auto des flüchtigen Verkehrsrowdys wird jetzt gesucht.

Jan-Peter Schröder