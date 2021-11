Rostocks Wirtschaft boomt: Neues Co-Working-Space zieht nach Brinckmansdorf

Rostock

Die Großmarktkette Handelshof hat ihr neues Hauptquartier in Brinckmansdorf am südöstlichen Stadtrand von Rostock gebaut, Harley Davidson einen Store mit Werkstatt eröffnet, die Ostseesparkasse Rostock (Ospa) betreibt dort eine neue Filiale und auch Andreas Kiefer firmiert mit seiner Maßschneiderei in der Timmermannsstrat.

Das Gewerbegebiet, in dem alles mit Media Markt, einem Aldi und der Fast-Food-Kette Burger King anfing, wächst derzeit gewaltig. Zuletzt setzte Getränkeland Anfang des Jahres den ersten Spatenstich vor Ort, geht der Eröffnung mit großen Schritten entgegen. Und das ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange, denn der nächste Investor steht bereits in den Startlöchern.

Bezug der neuen Büroflächen für Juni 2022 geplant

Orangery heißt das Unternehmen, das an verschiedenen Standorten der Republik, darunter auch Stralsund, Co-Working-Spaces anbietet. Das sind Büroflächen innerhalb eines großen Komplexes, die Einzelunternehmer oder kleinere Firmen anmieten können, die keinen eigenen Standort bauen können oder wollen – für einen Tag, einen Monat oder auch länger.

Jetzt will die Orangery Deutschland GmbH mit Sitz in Hildesheim solche Flächen auch in Rostock anbieten, in einem Bau von Goldbeck Immobilien in der Timmermannsstrat in Brinckmansdorf. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

In der Timmermannstrat in Brinckmansdorf entsteht ein neues Bürogebäude. Quelle: Ove Arscholl

Auf rund 1500 Quadratmetern sollen abschließbare Büros entstehen, offene Räume zum gemeinsamen Arbeiten, ein hauseigenes Café und ein Restaurant. Ab Juni 2022 können sich Selbstständige, junge Start-ups oder etablierte Firmen in dem Neubau im Gewerbepark nahe der A 19 einmieten. Schon jetzt gebe es Interessenten, sagte Celine Sandt, die Ansprechpartnerin für den Standort in Rostock ist.

Dass immer mehr Unternehmen die Flächen in der Timmermannsstrat beziehen, könne er nur befürworten, so Marco Döbel (CDU), Vorsitzender des zuständigen Ortsbeirats Brinckmansdorf. Er wirkte bereits acht Jahre lang in dem ehrenamtlichen Gremium mit, hat jetzt das Amt von Karl Scheube (SPD) übernommen.

Der hatte sich zuvor 30 Jahre lang im Beirat für den Stadtteil eingesetzt, diesen sogar 25 Jahre lang geleitet und im Zuge seines altersbedingten Ausscheidens die Ehrennadel der Hansestadt Rostock erhalten.

Neue Lagerhallen schlucken künftig den Lärm der A 19

„Wirtschaftsansiedelung ist immer wichtig und unterstützenswert“, sagte Döbel am Mittwoch hinsichtlich der neuen Firmen im Gewerbepark. Allerdings müsse zum Schutz der Anwohner am Ende der Timmermannsstrat, im Wohngebiet Riekdahl, das Verkehrskonzept angepasst werden.

Baulich, so Döbel, gebe es wenig Spielraum auf den Straßen, die teilweise 90-Grad-Kurven schlagen. „Aber dann muss dafür gesorgt werden, dass dort das Tempo eingehalten wird.“ Diesbezüglich nehme er die Stadt und ihre Ordnungsdienste in die Pflicht.

Angst vor zusätzlicher Lärmbelästigung müssten die Anwohner allerdings nicht haben, so Döbel. Zwar würde sich das Verkehrsaufkommen erhöhen, mehr Lkw und Lieferanten die Straße nutzen, allerdings werden die neuen Gewerbehallen, die auf der östlichen Seite der Timmermannsstrat entstehen, auch einen Teil der Geräuschkulisse der Autobahn 19 schlucken.

In der Timmermannstraat in Brinckmansdorf entsteht ein neues Bürogebäude. Quelle: Ove Arscholl

Geplant ist unter anderem, dass ziemlich am Ende, nahe der Kurve, die in die Rudolf-Tarnow-Straße abbiegt, fünf große Hallen der belgischen Firma für Logistik- und Gewerbeimmobilien VGP entstehen. Gut 100 Millionen Euro investiere das Unternehmen, erklärte Sprecher Darius Scheible bei einem Termin 2020 in Rostock, und schaffe so bis zu 600 Arbeitsplätze.

Die Ansiedelung hatte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) damals als „Meilenstein“ bezeichnet und als Nachweis dafür, dass Rostock ein guter logistischer Standort ist. In die Hansestadt geholt hatte das belgische Unternehmen VGP die Wirtschaftsfördergesellschaft Rostock Business.

Nun seien laut Ortsbeiratschef Döbel fast alle Baufelder im Gewerbepark besetzt. Einen Antrag zum Neubau eines Bürogebäudes inklusive Wohnung für Betriebsleiter hatte das Gremium erst auf seiner Sitzung am Dienstagabend auf dem Tisch. Dem sei nichts entgegenzusetzen, so das Votum der Mitglieder.

Von Katrin Zimmer