Ohne Anmeldung und Termin impfen lassen: Das war in der Nacht von Freitag auf Sonnabend bei der „Langen Impfnacht“ in Laage möglich. 330 Menschen nahmen dieses Angebot wahr – doppelt so viele wie erwartet. Doch auch Impfgegner nutzten die Gelegenheit – es kam zu Wortgefechten.