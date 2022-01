Jahresrückblick in Markgrafenheide: Bewegung im Heideort

Markgrafenheide

Im Norden von Mecklenburg-Vorpommern, direkt an der Ostsee, liegt der Rostocker Ortsteil Markgrafenheide. Im Jahr 2021 gab es hier viel Bewegung. Es konnte zum Beispiel endlich umgesetzt werden, was jahrelang geplant war: ein eigener Spielplatz für Schulkinder. Das Bild des Ortes verändert sich vor allem in der Albin-Köbis-Straße 6, hier wurde ein altes Gebäude abgerissen und durch einen Neubau der Rostocker Wohnungsgesellschaft Wiro ersetzt. „Die letzte Zeit im Ort war sehr ruhig“, bestätigt Ortsbeiratsvorsitzender Henry Klützke das, was das beliebte Strandresort auch zu spüren bekam. „Viele Urlaubsgäste blieben aus“, sagt Resortleiter Michael Stahl-Wolf. Im neuen Jahr 2022 soll noch mehr Wohnraum und in Zukunft vielleicht sogar eine neue Haltestelle entstehen.

Neuer Spielplatz für große Kinder

Henry Klützke (Die Linke), Ortsbeiratsvorsitzender der Rostocker Heide Quelle: Moritz Naumann

Auf eine Sache ist Henry Klützke an seinem Wohnort Markgrafenheide besonders stolz: den neuen Spielplatz für Schulkinder. Dieser konnte 2021 endlich umgesetzt werden. „Nur in Hohe Düne hatten vor allem größere Kinder zuvor die Möglichkeit, zu toben und zu spielen“, erklärt Klützke. In der Nähe des Heidehauses ist im vergangenen Jahr ein Ort zum Treffen und Verweilen für Jugendliche entstanden. Basketballfeld, Tischtennisplatte, Skaterplatz, ein stabiles Trampolin und ein großes Klettergerüst dienen den Kids in ihrer Freizeit. „Zur Umsetzung ist der Ortsbeirat an das Grünamt herangetreten. Wir mussten gemeinsam zunächst die Voraussetzungen schaffen. Ohne Druck haben wir es nach mehr als zehn Jahren endlich geschafft“, so Klützke.

Mehr Verkehrssicherheit in der Umgebung

Dass sich auch auf den Straßen um Markgrafenheide etwas getan hat, zeigen zwei Beispiele aus der Verkehrssicherheit. So konnte im Jahr 2021 durchgesetzt werden, dass es auf der L 22 in Hinrichshagen Richtung Graal-Müritz eine Geschwindigkeitsreduzierung gibt. Statt 70 km/h ist auf Wunsch vieler Einwohner in der Erich-Weinert-Siedlung nur noch Tempo 50 erlaubt. „Es dient vor allem der Sicherheit der Fußgänger“, berichtet Henry Klützke, der für die Akzeptanz unter Autofahrern lange werben musste. Schon kurz nach den neuen Verkehrsregeln stellte die Polizei fest, dass 60 Prozent der Autofahrer weiterhin zu schnell unterwegs waren. „Radarkontrollen wird es hier wohl weiterhin geben“, mutmaßt Klützke.

In Hohe Düne wurde ebenfalls auf Wunsch von Einwohnern eine Bedarfsampel an der Kindertagesstätte „Dünennest“ installiert. „Sie dient offensichtlich der Sicherheit von Kindern und Eltern“, sagt der Ortsbeiratsvorsitzende. So sei es vor allem Herrn Heiko Tiburtius vom Amt für Verkehrsanlagen zu verdanken, dass die Sicherheit an dieser Stelle erhöht werden konnte. „Herr Tiburtius hat sich nach einer selbst durchgeführten Besichtigung dafür ausgesprochen. Dafür sind wir dankbar“, so Klützke.

Links vom Netto in Markgrafenheide wurde das Gebäude der Albin-Köbis-Straße 6 abgerissen. Hier baut die Wiro neu. Quelle: Moritz Naumann

Zentrum von Markgrafenheide wächst

Im Jahr 2021 gab es im Heideort reichlich Bewegung: Neben dem Bau von 72 Wohnungen eines Investors setzt auch die Wiro ihre Projekte fort. Rund um den Netto-Markt befinden sich die Wohnbauprojekte schon auf der Zielgeraden. Neben dem 18-Millionen-Projekt mit 72 Wohneinheiten von Investor Mathias Herrmann nimmt auch der Wiro-Bau in der Albin-Köbis-Straße Form an. Nach den Sanierungen der Hausnummern zehn und acht ist die Sechs bereits das dritte Neubauprojekt der Wiro in Markgrafenheide. Erst im März 2021 hat man den Wohnblock aus den 1930er Jahren, der sich an gleicher Stelle befand, abgerissen. Der neue Dreigeschosser wird über 18 Wohnungen verfügen. Im Sommer 2022 sollen die ersten Mieter in das Gebäude einziehen können. Erste Mietverträge werden laut Wiro-Sprecher Carsten Klehn im Februar 2022 aufgesetzt.

„Große Fragezeichen im Kopf“

Von „großen Fragezeichen“ spricht der Leiter des Strandresorts, Michael Stahl-Wolf. Prinzipiell, so der erst im August 2021 eingesetzte Resort-Chef, gehe es dem Unternehmen in der Krise gut. „Immerhin können wir jetzt planen, dass wir nichts planen können“, sagt Stahl-Wolf. Nach der Wiedereröffnung im Sommer schrieb das Resort gute Zahlen, „im Winter und speziell im Januar sieht es aber nicht gut aus.“ Stahl-Wolf und sein Team wissen nicht, wie es weitergehe. „Planung unmöglich“, fasst es der Resortleiter kurz zusammen. Auch mit dem Weggang von Service- und Fachpersonal hatte das Strandresort zu kämpfen.

Ausblick: Bessere Infrastruktur

Mit dem Neubau von Wohnungen ist auch in Zukunft noch nicht Schluss: In der Albin-Köbis-Straße 7A und B soll es weitergehen. Wann genau hier neuer Wohnraum entsteht, sei aber noch unklar. „Es ist gut, dass hier weitere qualitative Wohnungen geschaffen werden. Die alten Kasernenbauten sind nicht mehr zeitgemäß“, sagt Henry Klützke. Weitere Themen, die sich auf den Schreibtischen des Ortsbeirates befinden, sind die Verbesserung von Rad- und Verkehrswegen, der Ausbau öffentlicher Toiletten am Strand und ein Bahnhalt am Köhlerhof in Wiethagen.

Von Lea-Marie Kenzler