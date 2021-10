Kinder feierten in Rostock Halloween

Warnemünde

Damian (9), Noah (8), Finja (5), Leon (8), Lina (5), Lea (11) und Silina (8) waren am Sonntagnachmittag in Halloween-Verkleidungen nach Warnemünde gekommen. Ein großer Grusel-Tag für die Kleinen, alle hatten sich schon länger auf den Tag des Verkleidens gefreut. Bei den Kostümen konnten sie ihre Fantasie spielen lassen. „Aber mit kindgerechten Angeboten ist es schwierig“, meinte Silinas Vater Jörg Spillmann über die Freizeitmöglichkeiten am Halloween-Tag. „Wir haben lange gesucht.“

Seit 2010 gibt es dieses Angebot in Warnemünde

Am Strand von Warnemünde wurden viele Familien mit ihren Kindern fündig, nämlich an der Strandoase Treichel. Ein gefragtes Angebot für die Kinder und Erwachsenen gleichermaßen war das Kürbisschnitzen, das schon seit mehreren Jahren angeboten wird. „Wir machen das schon seit 2010“, sagte Betreiberin Franziska Treichel, während ihr Mitarbeiter Mathias Schulowski draußen die Kürbisse ausgab. „Nur letztes Jahr mussten wir wegen Corona aussetzen“, so Franziska Treichel.

Selbstgemachte Halloween-Deko

Viele Familien nutzten das Angebot. Auch Andreas Binder, der inzwischen in Düsseldorf lebt, nutzte bei seinem Besuch in seiner ehemaligen Heimatstadt mit seinem vierjährigen Sohn Philipp diese Gelegenheit. Gemeinsam funktionierten sie am Warnemünder Strand einen Kürbis zur Halloween-Deko um. Auch hier hatte sich der Kleine bereits auf Halloween gefreut. „Heute hat er schon ein Zaubererkostüm an“, erklärte Andreas Binder. Einen Tisch weiter saß Caroline Haugrund aus Rostock und bastelte sich ebenfalls einen Halloween-Kürbis zurecht. „Der kommt dann auf meinen Balkon“, so die 27-Jährige.

Am Wochenende gab es auch Herbstfeuer und Halloween-Partys

Da der 31. Oktober auf einen Sonntag fiel, waren die Termine zu Halloween über das ganze Wochenende verteilt, auch in einem größeren Rahmen, mit Herbstfeuern und Partys. Hinzu kamen die milden Temperaturen am Wochenende, die sich auch für Familien-Ausflüge eigneten. So waren auch am Sonntag viele Besucher nach Warnemünde gekommen.

Die Halloween-Kostüme mehrten sich im Stadtbild, je später es am 31. Oktober wurde. Und der eigentliche Teil von Halloween spielte sich dann in der Dunkelheit ab, als die Kinder bei der Jagd nach Süßigkeiten um die Häuser zogen. Und ein anderer Anlass wurde an diesem Tag nicht vergessen. In evangelischen Kirchen feierte man am 31. Oktober den Reformationstag, auch in Rostock.

Von Thorsten Czarkowski