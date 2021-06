Am Sonnabend vereinte das musikalische Projekt „Synth Happens“ in Rostock die Norddeutsche Philharmonie und das Elektronik-Duo The Glitz.

Das musikalische Projekt "Synth Happens" in der Halle 207 in Rostock mit der Norddeutschen Philharmonie, dem Elektronikduo The Glitz (Andreas Henneberg, Daniel Nitsch), dem Schlagzeuger Jan "Stix" Pfennig und Pianisten Johann Blanchard Quelle: Dorit Gätjen