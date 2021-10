Kunst und Diskussion in Rostocker Petrikirche

Östliche Altstadt

Wichtig ist hier das Fragezeichen: „Diktat der Gesundheit (?)“ ist das Projekt überschrieben, das vom 28. bis 30. Oktober in der Petrikirche stattfindet. Die Idee zum Projekt hatten die Künstler Mathias Buss und Wolfgang Schmiedt. Die beiden waren für Idee und Konzeption zuständig, auch für Installation, Film und Sound.

Diskussion über die gesellschaftlichen Corona-Folgen

Was hat die Corona-Krise mit uns gemacht? „Wir werden das wohl erst in einigen Jahren aufarbeiten“, sagt Wolfgang Schmiedt. Dieses Projekt ist wie eine Bestandsaufnahme, aber verbunden mit einem Gesprächsangebot, „damit wir aus den Filterblasen herauskommen“, so Schmiedt. Denn: „Es wird für alle Beteiligten spürbar, wie die Omnipräsenz des Themenfeldes ,Krankheit – Gesundheit’ die gesellschaftliche Dialogfähigkeit zerstören kann“, so die Diagnose des Problems. Auch diese Inszenierung steht also im Spannungsfeld von Sanitas (Gesundheit und Menschenbild), Libertas (Freiheit und Verantwortung) und Securitas (Sicherheit und Vertrauen).

Juli Zehs Roman als Basis für die Lesung

Aufführungsort ist die Petrikirche, der Ablauf ist an jedem Abend ähnlich: Den Auftakt bilden die Installation „Archiv der Gesundheit“ und der 15-minütige Experimental- und Tanzfilm „Homo Deus“. Im Anschluss ist das Publikum zu einer szenischen Lesung aus Juli Zehs Roman „Corpus Delicti“ eingeladen. Dieses Thema ist derzeit hochaktuell, im Mittelpunkt des Romans steht die Vision einer Gesundheitsdiktatur. „Aber an jedem Abend wird in der Lesung eine andere Perspektive vorgestellt“, erklärt Wolfgang Schmiedt – erst Hauptfigur, dann Gegenspieler und schließlich die Gesellschaft.

Gesprächsrunden sollen Standpunkte zusammenführen

Den Abschluss der drei Abende bilden moderierte Gesprächsrunden, an denen das Publikum und wechselnde Experten teilnehmen. „Am ersten Abend ein Jurist, am zweiten Abend ein Soziologe und am dritten Abend ein Theologe“, so beschreibt Wolfgang Schmiedt das Konzept. Gemeinsam mit ihnen formulieren die Teilnehmer jedes Abends nach der Diskussion einen Minimalkonsens. Am dritten Abend wird diese Rolle der evangelische Bischof Tilman Jeremias sein. „Wir hoffen, dass er die Ergebnisse aus den drei vorausgegangenen Diskussionen dann in seine Sonntagspredigt am Reformationstag einbauen kann“, so Wolfgang Schmiedt.

Kommunikation als verbindendes Element

Der Dialog ist ein wichtiges Anliegen der Organisatoren. Denn ihre derzeitige Befürchtung ist, „dass durch Stigmatisierung anderer Meinungen, zumal im Schutz virtueller Räume, unsere Gesellschaft so sehr auseinanderdriften könnte, dass unüberwindliche Klüfte entstehen.“ Dagegen will dieses Projekt vor allem viel Kommunikation setzen, zum einen durch die Interaktion zwischen Künstler und Publikum, zum anderen zwischen den Besuchern untereinander. Diese Vielstimmigkeit ist wichtiger Bestandteil des Konzepts: „Es geht um das Betrachten gleicher Dinge aus verschiedenen Perspektiven, die aber nicht als solche stehen bleiben, sondern miteinander in den Austausch treten“ – das haben die Organisatoren sich zum Ziel gesetzt.

Kunst als zentrale Rolle

Die Veranstaltungsreihe geht also über ein übliches Kunsterlebnis weit hinaus. Sie engagiert sich für den direkten Austausch miteinander, der auch jenseits von Feindbildern stattfinden kann und muss. Auf diese Weise sollen die drei Abende auch deutlich machen, welche zentrale Rolle Kunst spielen kann, wenn sie zwischen gegensätzlichen Meinungen vermittelt. „Dieses Projekt liegt uns besonders am Herzen, weil wir alles dafür tun wollen, dass wir uns als Gesellschaft nicht weiter spalten, sondern über den Austausch wieder mehr Gemeinsamkeiten als Trennlinien sehen“, sagt Wolfgang Schmiedt über das Anliegen.

Veranstalter die die Compagnie de Comédie

Für diese Kooperation haben sich nicht nur Künstler der Stadt zusammengetan. Als Mitveranstalter ist das Zentrum Kirchlicher Dienste im Boot, federführend bei der szenischen Lesung ist als Veranstalter die Compagnie de Comédie. Realisiert wird die Lesung schließlich von Lydia Wilke, Marcus Möller und Peer Roggendorf, Regie führt Sonja Hilberger. Die Moderation der Abende hat Michael Helbing. Das Projekt wurde von der Stadt Rostock finanziell gefördert.

Karten und Zutrittsregeln „Diktat der Gesundheit (?)“ ist an drei Abenden in der Petrikirche zu sehen: 28. Oktober um 17 Uhr, 29. Oktober um 19.30 Uhr, 30. Oktober um 19.30 Uhr. Karten kosten 12 Euro und sind unter anderem über die Compagnie de Comédie erhältlich. Für die Veranstaltung ist der Nachweis eines negativen Corona-Tests, Nachweis über den völligen Impfschutz oder Nachweis über Genesung notwendig. Innerhalb der Petrikirche muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Auch während der Vorstellung muss sie getragen werden.

Von Thorsten Czarkowski