Kunsthalle Rostock stellt in Berlin aus

Berlin

Als das New Yorker Museum of Modern Art (MoMa) vor ein paar Jahren renoviert wurde, ging die Sammlung mit einigen der berühmtesten künstlerischen Arbeiten der Welt auf Reisen. Wochenlang bildeten sich in Berlin lange Schlangen mit Schaulustigen vor der Neuen Nationalgalerie. Nun wird die Rostocker Kunsthalle renoviert und auch sie nutzt diese Zeit, eine Visitenkarte in Berlin zu hinterlassen.

Rostock will in der Berliner Kunstwelt eine Kerbe hinterlassen

Und was für eine! „Kunst & Hallen“ treibt die erzählerische Handschrift, die die Rostocker Kunsthalle spätestens seit der Übernahme des Hauses durch Jörg-Uwe Neumann für sich entwickelt hat, auf die Spitze. Schon beim Betreten der Reinbeckhallen in Berlin wird deutlich: Hier will und wird Rostock eine Kerbe in der Berliner Kunstwelt hinterlassen, etwas, an das man sich erinnert.

Erzählt wird auch die Geschichte des Hauses

Da ist die Geschichte des Hauses selbst, die noch einmal in Texttafeln, Fotos und alten Ausstellungsplakaten nacherzählt wird. Selbst die Originalmöbel der Kunsthalle hat man hergebracht, die markante Fassade des Gebäudes und Raumansichten einfach auftapeziert.

Sozialistischer Realismus im Blick

Da sind ausgewählte Arbeiten des sozialistischen Realismus aus der Sammlung, die fast wie eine eigene Kunstinstallation präsentiert werden: Arbeiter treffen hier im ehemaligen VEB Transformatorenwerk „Karl Liebknecht“ auf Industriearchitektur. Die „Kranführerin“ etwa hängt weit oben unterhalb einer Laufkatze.

Von Propaganda befreite Bilder

Die Bilder funktionieren 31 Jahre nach dem Mauerfall, befreit von ihrer ideologischen Aufladung und ihrer Funktion als Propaganda, als Malerei. Statt im „Arbeitsunfall“ aus dem Jahr 1973 von Joachim Sendler allein eine Anleitung zu Kollegialität zu lesen, könnte das Gemälde eines liegenden Mannes im Blaumann mit Gipsbein hier durchaus in einer Linie mit historischen Christusdarstellungen stehen.

Künstlerin Tanja Zimmermann stellt aus

Da ist das großartige Detail, dass die Rostocker Künstlerin Tanja Zimmermann unter den gezeigten Künstlern ist – die Tochter des Gründungsdirektors Horst Zimmermann. „Sie hat quasi ihre Kindheit in der Kunsthalle verbracht“, erklärt Neumann. Doch er betont: „Dennoch steht ihre Kunst hier im Mittelpunkt.“

Erster Kunsthallenchef ist heute 94 Jahre alt

Die Rostockerin wiederum lobt: „Alle Facetten, die es damals gab, sind hier vertreten – nicht nur die sozialistischen, sondern auch die poetischen.“ Und sie erinnert. „Mein Vater lebt ja noch. Er ist 94 Jahre alt und er freut sich, dass wieder engagierte Leute mit der Sammlung arbeiten.“ Sie selbst zeigt eine Reihe kleiner Papierarbeiten „Die Farben eines Tages am Meer.“ Zauberhafte Kostbarkeiten, leicht und lyrisch – aber so kraftvoll, dass sie sich in dieser riesigen Halle und neben den Arbeiten anderer namhafter Kollegen spielend behaupten.

57 künstlerische Positionen sind vertreten

Insgesamt 57 künstlerische Positionen – teils Exponate der Rostocker Kunsthalle, teils der Stiftung Reinbeckhallen – vereint die Schau. Sie schlägt einen Bogen bis in die Gegenwart mit 15 zeitgenössischen Künstlern. Darunter Größen wie Norbert Bisky, Leiko Ikemura, Andreas Mühe, Ute und Werner Mahler – alle waren bereits mit Ausstellungen in Rostock vertreten.

Ausstellungen sollen umweltfreundlich werden

Und letztlich sind da auch die Ausblicke in die Zukunft, die „Kunst & Hallen“ bietet. Einerseits auf die kommenden Ausstellungen mit Sergej Tchoban und Emmanuel Bornstein im Dezember und Januar im Schaudepot. Andererseits auf die Art Ausstellungen künftig zu denken: „Auch wir müssen nachhaltiger werden und werden bald die erste CO2-neutrale Ausstellung zeigen“, erklärt Jörg-Uwe Neumann noch. Er ist schon wieder auf dem Sprung zu neuen Künstlern – und bleibt es hoffentlich noch lange.

Ausstellung „Kunst und Hallen – Kunstsinn über Mauern hinweg“, zu sehen bis zum 22. Februar 2022 in den Reinbeckhallen Berlin (Reinbeckstraße 11, 12459 Berlin), geöffnet Donnerstag und Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr; Eintritt 9 Euro, ermäßigt 4 Euro; Ausstellungseinlass: Tel. 0160/105 59 10

Von Juliane Schultz