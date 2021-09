Landesrockfestival in Rostock: Diese sechs Bands treten gegeneinander an

Rostock

Der musikalische Wettstreit findet endlich wieder statt: Am 25. September geht im Rostocker Mau-Club das Landesrockfestival über die Bühne. Es ist die 28. Ausgabe des musikalischen Nachwuchswettstreits in Mecklenburg-Vorpommern. Sechs Bands aus MV haben sich für das Finale am Samstag qualifiziert. Dabei sind zu erleben: Kings of Happy Time, Fluglotsen, Million Fellas, fliM, Esco und Luna Soul. Als Special Guest wird Thini Tern auftreten, das ist die Siegerin des Tourförderpreises 2020. Im vergangenen Jahr hatte es coronabedingt kein Landesrockfestival gegeben, lediglich eine abgespeckte Variante, bei der ein Tourförderpreis vergeben wurde.

„Wir freuen uns riesig, dass das Landesrockfestival dieses Jahr wieder mit so vielen tollen Musikern stattfinden kann“, so Victoria Teickner vom Veranstalter PopKW. „Nachdem wir im letzten Jahr den Tourförderpreis online veranstaltet haben, sind wir außerdem total aufgeregt, jetzt endlich wieder eine Live-Veranstaltung planen zu können.“

Juroren stimmen ab, auch das Publikum kürt seinen Liebling

In diesem Jahr soll alles wieder so normal sein wie es eben geht. Entscheiden über die Platzierung der Teilnehmer wird eine Jury, die sich aus drei Vertretern aus dem Musikgeschäft zusammensetzt. Die Juroren stimmen an diesem Abend über die Siegerbands ab, die Gewinner werden mit Preisgeldern honoriert, die vom Land Mecklenburg-Vorpommern gestiftet wurden. Die Gewinnerband bekommt 4000 Euro Preisgeld. Als Nachwuchsförderung werden an eine zweite Band weitere 3000 Euro vergeben. Übrigens kann auch das Publikum mitentscheiden und über den Publikumsliebling abstimmen. Es soll einen Überraschungspreis geben.

Rund 30 Bands hatten sich beworben

„Es haben sich dieses Jahr wieder um die 30 Bands beworben“, erklärt Victoria Teickner. „Das war eine wirklich tolle Mischung – von Pop und elektronischer Musik über Hip-Hop und Soul bis hin zu Metal und Punk war alles dabei.“ Diese musikalische Vielfalt spiegelt sich ihrer Meinung nach bei den sechs Finalisten wider. „Ausgewählt wurden die Bands von einer fachkundigen Jury aus Rostock und Umgebung“, so Victoria Teickner weiter. „Mit der haben wir uns mit Kaffee und Keksen hier im Büro eingeschlossen und alle Einreichungen ‚blind‘ durchgehört und am Ende sind es die sechs geworden.“

Happy Metal, deutschsprachiger Indie und Alternative Rock

Die einzelnen Künstler: Die Rostocker Band Kings of Happy Time haben sich „Happy Metal“ auf die Fahnen geschrieben. Die selbst ernannten Könige der guten Laune wollen auch zum Tanz einladen. Fluglotse heißt die Indie-Band aus Güstrow und Freiburg, die deutschsprachigen Indie spielt – manchmal voller Leichtigkeit und Optimismus, manchmal auch melancholisch. Die Mitglieder von Million Fellas kommen aus Malchin und Abtshagen. Ihr Metier ist englischsprachiger Alternative-Rock, bereits mit Bühnenerfahrung. Dies konnten die Musiker in der Vergangenheit unter anderem als Vorband von Dritte Wahl im Iga-Park Rostock unter Beweis stellen.

Deutsch/Alternative Rock haben sich fliM aus Rostock verschrieben. Sie machen Rock, der mit Punkrock verbunden wird, ergänzt um den Impuls eigener spielerischer Elemente. Die Musiker präsentieren Eigenkompositionen mit deutschen Texten über erlebte Momente und die heutige Gesellschaft. Esco kommen aus Rostock und wurden 2014 gegründet. „Honest Alternative Hip-Hop aus Rostock“, so das Programm, verbindet tanzbare Beats und eine breite Themenpalette, „einfallsreiche Wortwechsel treffen auf elektronisch-organische Klangvielfalt“, so wird es beschrieben. Die Band Luna Soul wurde im Sommer 2019 von Lisa Michèle Lietz und Jordi Rubio gegründet. Luna Soul aus Schwerin servieren Indie, Funk und Soul. Die deutsch-spanische Band bringt in Liedern eine bunte Vielfalt aus Genres und Stilen zusammen.

Am Sonnabend um 20 Uhr geht es los

Einlass im Rostocker Mau-Club ist am 25. September um 19 Uhr, Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Bild und Ton von der Veranstaltung gibt es übrigens auch im Internet. Denn die Auftritte der Künstler werden von ELF-TV und Radio LOHRO live gestreamt und aufgezeichnet.

400 Besucher derzeit im Mau-Club möglich

Karten kosten im Vorverkauf sechs Euro und an der Abendkasse acht Euro. Derzeit ist es so, dass Genesende, Geimpfte sowie Besucher mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Test eingelassen werden. „Es sind derzeit 400 Besucher möglich“, erläutert Victoria Teickner. Die Veranstalter weisen auch darauf hin, dass sich die Corona-Hygieneregeln ändern können und bitten die Besucher, sich am Veranstaltungstag über etwaige Änderungen zu informieren.

Von Thorsten Czarkowski