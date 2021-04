Landkreis Rostock ehrt ehrenamtliches Engagement

Bad Doberan

Der Landkreis Rostock ehrt am 3. September herausragendes ehrenamtliches Engagement. Passend zum Kreisgeburtstag heißt das Motto „10 Jahre Ehrenamt im Landkreis Rostock – hier löppt wat.“ Alle Einwohnerinnen und Einwohner können Vorschläge für die Auszeichnung schriftlich einreichen, wie Landkreis-Sprecher Michael Fengler mitteilte. Bis zum 26. April nehme die Kreisverwaltung Vorschläge für zu ehrende Personen, die sich im außerordentlichen Maße für den Landkreis Rostock bürgerschaftlich engagieren, entgegen. Das notwendige Formular stehe sowohl auf der Internetseite des Landkreises als auch an beiden Standorten der Kreisverwaltung in Bad Doberan und Güstrow bereit.

Internet: www.landkreis-rostock.de

Von OZ