Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern wird zum vierten Mal vergeben

Rostock/Neubrandenburg

Es ist die vierte Preisvergabe dieser Art: Nach Rostock (2016), Greifswald (2017) und Schwerin (2018) ist in diesem Jahr Neubrandenburg Gastgeber der Verleihung des Literaturpreises Mecklenburg-Vorpommern. Die Veranstaltung findet im Neubrandenburger Programmkino „Latücht“ statt.

Über hundert Einreichungen hatte es gegeben

2019 gab es keinen solchen Preis, entsprechend hoch war 2020 die Zahl der Einreichungen. „Über hundert Bewerbungen sind in diesem Jahr eingegangen“, sagt Ulrika Rinke, Programmleiterin im Literaturhaus Rostock. Um beim Literaturpreis objektiv bleiben zu können, wurden alle Einsendungen anonymisiert. Die Juroren mussten also ohne Kenntnis der Verfasser ihre sechs besten Texte auswählen. Auch die Namen der Jurymitglieder wurden im Vorfeld der Veranstaltung nicht bekanntgegeben.

Anzeige

Sechs Autoren sind in der Endrunde

Die Jury kürte schließlich Texte von Anke Bastrop, Louise Gold, Nina Pohl, Tobias Reußwig, Theresa Steigleder und Peter Thiers, die nun in der Endrunde sind. „Wir sind vom hohen Niveau vieler Einsendungen beeindruckt“, ist sich die Jury bereits jetzt einig. „Es hat Spaß gemacht, immer wieder Neues zu begreifen und sich manchmal auch das Herz erwärmen zu lassen“, bilanzierte die Jury ihre Arbeit im Vorfeld. Bewerben um den Literaturpreis konnten sich „gebürtige Landeskinder“, auch Autoren aus dem Bundesgebiet, die einen wichtigen Teil ihres Lebens in MV verbracht haben oder derzeit ihren Wohnsitz hier haben.

Auch das Publikum kann entscheiden

Am 23. Oktober ab 19 Uhr wird entschieden, wer den Literaturpreis erhält. Der Preis umfasst ein einmonatiges Aufenthaltsstipendium im Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop, das mit 3000 Euro dotiert ist. Weiterhin ist im Preis eine Lesereise durch Mecklenburg-Vorpommern enthalten. Auch das Publikum ist zur Abstimmung aufgerufen: Es vergibt an diesem Abend drei Preise, an die jeweils 1000, 500 und 300 Euro gebunden sind. Das Ergebnis der Literaturpreises wird auch druckreif: Die Finalisten werden ihre Texte in einer Anthologie im Rostocker Hinstorff-Verlag veröffentlichen.

Freunde und Förderer unterstützen das Projekt

Vier Institutionen stehen hinter dem Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern – das Literaturzentrum Vorpommern im Greifswalder Koeppenhaus, das Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop, das Literaturhaus Rostock und der Literatur-Rat Mecklenburg-Vorpommern e. V. Finanzielle Unterstützung kam vom Schweriner Kultusministerium sowie von einem privaten Sponsor.

Live-Stream und Online-Abstimmung

Corona führt in der Ausgabe 2020 des Literaturpreises auch ein bisschen Regie, die Platzzahl in Neubrandenburg ist begrenzt. Aber: „Nach bisherigem Stand können alle Autorinnen und Autoren anreisen, gleiches gilt für die Jury“, sagt Ulrika Rinke. Da nur wenig Publikum anwesend sein kann, wird die literarische Show auch als Livestream verfügbar gemacht. Auch die Abstimmung für das Publikum ist dort möglich.

Literaturpreis MV live im Netz: www.twitch.tv/literaturpreismv, Online-Abstimmung in der Veranstaltungspause: https://wahl.literaturhaus-rostock.de

Von Thorsten Czarkowski