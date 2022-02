MV: Immer mehr Corona-Patienten wegen anderer Diagnosen in der Klinik

Rostock/Greifswald

Aktuell liegen laut Lagus rund 280 Covid-Patienten in den Kliniken in MV. Tendenziell sinkt dabei der Anteil derer, die wegen schwerer Erkrankungsverläufe behandelt werden müssen. Immer mehr infizierte Patienten landen wegen anderer Diagnosen im Krankenhaus und gehen auch in die amtlichen Statistiken ein. Bei ihnen wird Corona quasi als Nebendiagnose zu einem Beinbruch oder einer anderen behandlungswürdigen Krankheit diagnostiziert. Oder die Infektion verläuft sogar symptomlos und wird erst bei der Einweisung durch den routinemäßig durchgeführten Test festgestellt.

Symptomfrei ins Krankenhaus: Corona erst bei Einweisung nachgewiesen

Drei Beispiele: In der Uni-Medizin Greifswald wurden nach Angaben eines Sprechers allein am vergangenen Sonntag sechs mit Corona infizierte Patienten aufgenommen, vier von ihnen allerdings wegen einer völlig anderen Hauptdiagnose. Nur in zwei Fällen sei die Corona-Infektion der Grund für die Einweisung ins Krankenhaus gewesen, sagt UMG-Sprecher Christian Arns. Bei den anderen vier Patienten sei Corona eine Nebendiagnose oder erst bei den turnusmäßigen Tests bei Klinikaufnahme festgestellt worden. „Die insgesamt milderen Omikron-Verläufe und die Impfungen sorgten für eine Verschiebung in der Patientenstruktur“, so Arns. Dennoch bleibe die Gesamtbelastung in der Klinik hoch, weil auch die symptomlos getesteten Patienten isoliert und mit einem größeren Aufwand behandelt werden müssen.

Mehr als die Hälfte wegen anderer Diagnosen im Krankenhaus

Ein ähnliches Bild an der Uni-Medizin Rostock. Hier werden aktuell die Hälfte der 62 infizierten Patienten wegen einer Corona-Erkrankung behandelt, davon neun mit schwersten Verläufen auf der Intensivstation. Bei der anderen Hälfte der positiv getesteten Patienten gab es einen anderen medizinischen Grund für die Aufnahme, wie eine Sprecherin sagte. Und dieser Anteil steigt. Vor drei Wochen lag der Anteil derer, die wegen Corona im Krankenhaus landeten, noch bei 80 Prozent.

Im Südstadt-Klinikum werden derzeit 30 Patienten mit Covid behandelt. Lediglich bei 13 war Corona auch der Grund der Einweisung. Die übrigen Patienten seien erst durch die Testung im Krankenhaus detektiert worden, so die Leitende Krankenhaushygienikerin und Pandemiebeauftragte Melanie Jäckel. „ Einige haben im Verlauf eine Infektion entwickelt, andere sind komplett asymptomatisch oder leicht symptomatisch.“

„Brauchen klare Öffnungsperspektiven“

Sind angesichts der inzwischen sinkenden Klinikbelastung durch schwer erkrankte Corona-Patienten Lockerungen denkbar? Die ITS-Auslastung wie auch Hospitalisierungsrate, Leitkriterium für die risikogewichtete Einstufung, ist innerhalb des vergangenen Monats tendenziell gesunken. „Wir müssen endlich klare Öffnungsperspektiven bekommen, wenn jetzt absehbar eine Überlastung der Kliniken nicht mehr droht“, so der FDP-Landtagsabgeordnete David Wulff. „Ob die Corona-Ampel nun Rot, Gelb oder Grün ist, ist nicht nur ein Farbenspiel, sondern hat erhebliche Auswirkungen auf das Leben der Bürgerinnen und Bürger hier im Land.“

Kliniken sehen sich vom Normalzustand weit entfernt

Die Kliniken sind skeptisch: „Aufgrund der steigenden Inzidenzen gehen wir auch von steigenden Zahlen im Krankenhaus aus, insbesondere auf der Covid-Station“, so Matthias Bonatz vom Helios-Hanseklinikum Stralsund. Vom Normalzustand sehen sich die Kliniken noch weit entfernt. „Wir reduzieren unser Elektivprogramm weiterhin und kehren noch nicht in den Normalmodus zurück“, heißt es aus der Uni-Medizin Rostock. Neben den steigenden Fallzahlen insgesamt, bereiten zunehmend Personalausfälle den Kliniken Sorgen.

Hospitalisierungsinzidenz zu hoch?

Ist die Hospitalisierungsinzidenz möglicherweise sogar niedriger, weil auch symptomlos getestete Patienten in den für Corona-Beschränkungen bedeutsamen Wert eingehen könnten? Das Lagus sagt: „Nein“. Die Statistik bilde die reale Situation ab. Obwohl alle Fälle von den Kliniken an die Behörde gemeldet werden, würden nur die Patienten, die wegen Covid im Krankenhaus liegen, bei der Hospitalisierungsinzidenz berücksichtigt. Anders als bei der Belegung der Krankenhausbetten, die alle infizierten Klinik-Patienten ausweist – auch die symptomlos getesteten, so Lagus-Sprecherin Anja Neuzling. Die Belegung der Krankenhausbetten gebe Auskunft über die Klinikbelastung insgesamt. Aber auch sie ist innerhalb des vergangenen Monats trotz Rekord-Inzidenz von 1200 gesunken – von 304 am 1. Januar auf 280 am 1. Februar.

Von Martina Rathke