Rostock

Die Museumslandschaft ist breit gefächert: Von der Aufreihung uriger Alltagsgegenstände über Darstellung von Technikgeschichte bis hin zur Präsentation abstrakter Kunst ist praktisch alles dabei. Doch manchmal ist bei Besuchern die Hemmschwelle hoch, besonders dann, wenn es um Kunst geht. Aber es geht auch anders: Viele Museen haben längst ihr verstaubtes Image abgelegt und präsentieren sich auf Augenhöhe mit dem Besucher – nicht akademisch und belehrend, sondern modern und leicht verständlich, manchmal auch interaktiv.

Wissenswertes unterhaltsam präsentieren

Die neue Ausstellung im Kulturhistorischen Museum Rostock ist so ein Beispiel. „Made in Rostock“ lässt einen Blick in die Stadtgeschichte aus einer besonderen Perspektive zu, über Industrie- und Handwerksgeschichte wird der Alltag von damals lebendig. Und wenn sich jeder Museumsbesucher davon angesprochen fühlt, dann wurde alles richtig gemacht. So tun es auch zahlreiche Stadt- und Heimatmuseen im Land, die die Regionalgeschichte bewahren und zeigen: So haben die Altvorderen gelebt. Denn ein Museumsbesuch kann gleichzeitig unterhaltsam und lehrreich sein. Es gilt: Hinterher ist man immer schlauer.

Von Thorsten Czarkowski