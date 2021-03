OZ-Kolumne aus Rostock: Arrivederci, tschüss und winke, winke

Rostock

Kennen Sie diesen Titel? „Aaaaabschied ist ein schaaaaarfes Schwert“ sang Roger Whittaker mit Schmalz in der Stimme. Und weiter „Das auch so tief ins Herz dir fährt. Ohohohoho . . . Ohohohohoho . . .“ Das war 1984.

Der Mann hat bis heute recht. Mit dem Abschiednehmen ist es wirklich so eine Sache. Der Anlass kann ein sehr fröhlicher sein, aber auch ein tieftrauriger. Egal: Abschied gehört zum Leben dazu.

Auch zu meinem: Nach 27 Jahren und genau 7 Monaten beende ich heute meine aktive Laufbahn als OZ-Redakteur. Seit 1993 war ich an Deck, die ersten knapp acht Jahre in Ribnitz-Damgarten, danach fast 20 Jahre in Rostock.

Ab jetzt dreht sich alles um meine Familie – unsere vier Enkel freuen sich schon – und um Tierschutz.

Deshalb trifft Roger Whittaker meine heutige Stimmung eher nicht. Vom Gefühl her halte ich es mit der Down-Under-Sirene Kylie Minogue und ihrem Hit „The Loco-motion“ von 1987. Denn es geht immer weiter vorwärts.

Also tschüss, winke, winke – und machen Sie es gut.

Von Bernhard Schmidtbauer