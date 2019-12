DDR-Cocktails und Nostalgie in der Kunsthalle

Rostock

Nostalgisch wurde es am Freitagabend für viele Besucher der Rostocker Kunsthalle. Zum „ Palasttag“ feierten rund 400 Gäste mit DDR-Cocktails sowie 70er und 80er-Jahre Musik. Die Veranstaltung begleitet die aktuelle Ausstellung „ Palast der Republik – Utopie, Inspiration, Politikum“. Den Auftakt an diesem Abend machte die Aufführung von „Bauzeit, Palast der Republik“, einem DDR-Dokumentarfilm vom damaligen Ministerium für Bauwesen über die Arbeiten am Palast. Im Anschluss diskutierten die Besucher in einer Gesprächsrunde über die Architektur und die Geschichte des Palastes. Dabei waren unter anderem Dieter Bankert, ein am Bau beteiligter Architekt und der Bauhistoriker Bruno Flierl.

Staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter legt auf

Ab 19 Uhr legte Knut Linke im Hauptsaal Musik auf und animierte die Gäste zum Tanzen. Das Besondere: Der Veranstaltungsmanager machte in der DDR eine Ausbildung zum staatlich geprüften Schallplattenunterhalter und sorgte schon damals für Stimmung. Die Foyer-Bar des Palastes, die sonst nur als Ausstellungsstück wie ein Ufo in der Luft hängt wurde heruntergelassen und erfüllte an diesem Abend wieder ihren ursprünglichen Zweck. Dort gab es Cocktails wie Grüne Wiese, Herrengedeck und Madeleine. Davor, danach und auch nebenbei nutzen viele Gäste das Führungsangebot durch die Ausstellung.

Vor allem bei Älteren beliebt

Besonders bei Besuchern, die in der DDR aufgewachsen sind, kam die Verbindung aus Feiern, Kultur und Geschichte gut an. Die gebürtige Rostockerin Clarissa Müller gehört dazu. „Ich war zwar leider nur einmal im Palast, habe aber immer Veranstaltungen im Fernsehen verfolgt“, erzählt die 68-Jährige. Bei der Ausstellung kommen ihr schöne Erinnerungen hoch, sagte sie. „Es ist gut zusammengefasst und es wird viel dazu gesagt.“ Auch die Idee, eine originale Bar aus dem mittlerweile abgerissenen Gebäude zu nutzen gefällt ihr. „Wenn in Zukunft noch so eine Veranstaltung stattfindet, werde ich da sein.“

Auch Christa Schenk und Gerda Eick waren da. Die beiden Frauen erlebten den Bau des Palastes damals mit und waren dort regelmäßig auf Veranstaltungen. „Das war ein Teil der Lebensgeschichte“, sagte Schenk. Der Palasttag und die Ausstellung spreche die beiden Frauen deshalb an, so Eick. Auch viele Rostocker, die nach der Wende aufwuchsen, besuchten das Event. „Es ist interessant, die Geschichte hier mitzubekommen“, sagte der 29-jährige Oliver Welsch. „Und die Cocktails sind gut“, scherzte er.

Inhalte durch Unterhaltung vermitteln

Jeden letzten Freitag im Monat findet die Veranstaltung „ Palasttag“ statt. Seit Juni vermittelt die Kunsthalle damit Geschichte und Eindrücke über das symbolträchtige Kulturhaus mit dem Sitz der Volkskammer der DDR. PR-Verantwortlicher Fritz Beise weiß um die Beliebtheit der Veranstaltungsreihe bei ehemaligen DDR-Bürgern. „Wir wollen nichts glorifizieren“, mahnte er aber. Die Ausstellung stelle die Geschichte des Palastes punktuell dar, werte sie aber nicht. Besucher müssten sich ein eigenes Bild machen und seien dazu auf in der Lage, ohne dass ein Kunstmuseum den Kontext geben müsse, findet Beise.

Trotzdem: „Wir wollen Inhalte mit dem Aspekt der Unterhaltung vermitteln.“ Guter Laune solle also nichts im Wege stehen. „Zu den nächsten Terminen wollen wir uns inhaltlich in die Nachwendezeit begeben. Der Palast hatte gerade dann nochmal eine sehr spannende Phase. Er ist schließlich kein auf die DDR reduziertes Kulturzentrum“, sagt der Kunsthallenmitarbeiter.

Die Idee für den Palasttag kam von Kunsthallen-Leiter Uwe Neumann. Der Palast der Republik war täglich bis Mitternacht geöffnet. Daran habe man sich anlehnen und eine passende Veranstaltung organisieren wollen. „Die Kunsthalle täglich bis Null Uhr offen zu haben, wäre nicht möglich oder sinnvoll gewesen“, erklärt Fritz Beise. Aber etwas ähnliches einmal im Monat – inklusive wechselndem Begleitprogramm – anzubieten, das sei drin gewesen. Noch bis zum 13. Oktober steht die Ausstellung in der Kunsthalle. Für den 27. September sowie am letzten Freitag vor Ausstellungsende, dem 11. Oktober, sind noch Palasttage geplant.

Von Anh Tran