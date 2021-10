Party-Problem im Rostocker Stadthafen: Wie die Stadt es bis zum Sommer lösen will

Rostock

Die Party ist vorbei. Zumindest vorerst. Denn seitdem das Wetter nicht mehr ganz so einladend ist, tummeln sich auch nicht mehr so viele Menschen abends am Rostocker Stadthafen. Für die Anwohner bedeutet das, endlich wieder ruhig schlafen zu können.

Die hatten im Sommer unter den nächtlichen Exzessen gelitten, zu denen es vor allem am Wochenende an der Kaikante immer wieder gekommen war. Teilweise bis zu 1000 Jugendliche feierten dort ausgelassen und lautstark. Stadt und Polizei bekamen das Problem nicht wirklich in den Griff, konnten immer nur reagieren, Streife laufen, mahnen und verwarnen. Das soll sich im kommenden Sommer ändern, darin sind sich die Parteien einig. Doch wie das funktionieren soll, ist bisher noch unklar, die Pläne ziemlich vage.

„Die Situation im Stadthafen war in diesem Sommer für Anwohner und Gewerbetreibende ganz sicher sehr belastend – und auch für Polizei und Hafenbehörde nicht leicht zu handhaben. Für 2022 wollen wir natürlich aus diesen Erfahrungen lernen“, sagte Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD). Mit der Initiative #MeinHafenDeinHafen würden die letzten Monate im Stadthafen ausgewertet und Ideen entwickelt, um „für das nächste Frühjahr gut gewappnet zu sein“.

Großteil der Besucher verhält sich korrekt

Die Initiative setzt sich aus Anwohnern, Gewerbetreibenden und Vertretern der Verwaltung zusammen. Die wollen die Jugendlichen „in die Pflicht nehmen und ihnen klarmachen, dass der Stadthafen das Outdoor-Wohnzimmer aller Rostockerinnen und Rostocker ist und das auch bleiben soll“, so der Senator. Insgesamt würden 95 Prozent der Nutzer den Stadthafen in „einer angemessenen Art und Weise besuchen“ und auch wieder verlassen. Den Rest gelte es zu erreichen. Wie genau das gehen soll, dazu gibt es bisher allerdings keine konkreten Aussagen aus dem Rathaus.

Es sei um die Angelegenheit sehr ruhig geworden, so Daniel Peters (CDU), Fraktionschef von CDU und UFR in der Bürgerschaft. „Wir hoffen, dass im Rathaus weiter daran gearbeitet wird, damit es im nächsten Jahr nicht erneut zu diesen krassen Vorkommnissen kommt, unter denen viele Anwohner erheblich gelitten haben.“ Seine Fraktion bleibe dabei: „Der Stadthafen ist ein Ort der Begegnung und des Miteinanders, aber es muss alles im Rahmen bleiben.“

Im Sommer hatten CDU und UFR deshalb sogar gefordert, eine zusätzliche Stadthafenverordnung zu erarbeiten, diese Idee dann aber wieder zurückgezogen. Denn Polizei und Ordnungsdienste könnten sich auf bestehendes Recht berufen und beispielsweise gegen Ruhestörung vorgehen, sagte die Stadt. Mit „Doppelverboten würden Normenkollisionen geschaffen“, sagte die Rechtsabteilung.

Alkoholverbot im Stadthafen nur das letzte Mittel

Heißt, weitere Verbote, die konkret auf den Stadthafen bezogen sind, soll es nicht geben. Das bedeutet auch, dass weiterhin Alkohol getrunken werden darf. Das zu verbieten, sollte nur Ultima Ratio sein, erklärte Ordnungssenator Müller-von Wrycz Rekowski, um zu verhindern, dass andernorts Treffpunkte zum Trinken entstehen oder die Situation am Hafen eskalieren könnte.

Bleiben wird die Stadt aller Voraussicht nach bei den Maßnahmen, die in diesem Sommer helfen sollten, die Lage zu entschärfen. So wurden zeitweise zusätzliche Toiletten aufgestellt und Müllcontainer, ein Zaun zur L 22 sollte verhindern, dass das Partyvolk unkontrolliert auf die Straße läuft. „Diese Maßnahmen konnten die Situation in Bezug auf die Vermüllung mildern und haben Verkehrsunfälle verhindert“, lässt das Rathaus verlauten. Auch konnten Polizisten deeskalierend auftreten, haben auffällige Gruppen angesprochen und notfalls Lautsprecher konfisziert.

Im Sommer 2021 war es im Rostocker Stadthafen immer wieder zu nächtlichen Party-Exzessen gekommen. Stadt und Polizei konnten die Jugendlichen nur bedingt im Zaum halten. Quelle: Katrin Zimmer

Mit dem Ausklingen der Saison und weniger Menschen, die sich im Stadthafen aufhalten, sollen zunächst erst mal die Zäune an der L 22 verschwinden. Und fürs nächste Jahr setzt der Ordnungssenator auch ein bisschen auf Hilfe von außen. „Wenn dann mit dem Fortschritt der Impfkampagne gleichzeitig noch mehr Normalität in die Clubs und Biergärten einkehrt, schaffen wir es hoffentlich, die Sommersaison 2022 im Stadthafen für alle Seiten entspannter zu gestalten“, so Müller-von Wrycz Rekowski.

Von Katrin Zimmer