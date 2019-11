Polizei stellt neun Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht in Rostock fest

Rostock

Die Polizei hat am Wochenende insgesamt neun Personen festgestellt, die gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen haben. Am Sonntag kontrollierte die Polizei im Seehafen Rostock unter anderem einen Syrer.

Dabei stellte sich heraus, dass sowohl sein Reisepass als auch sein Führerschein gefälscht waren und er lediglich eine Aufenthaltserlaubnis für Ungarn besitzt. Nachdem seine Personalien aufgenommen wurden, durfte der Syrer seine Reise in Richtung Ungarn fortsetzen.

Acht weiteren Verstöße in Rostock

Acht weitere Personen, die ihre maximale Aufenthaltsdauer überschritten hatten oder keine gültigen Grenzübertrittspapiere besaßen, wurden am Wochenende im Seehafen Rostock und am Hauptbahnhof in Rostock von der Polizei aufgegriffen. Die Personen stammen aus Mazedonien, Serbien, Kolumbien, dem Kosovo oder waren staatenlos. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz ein.

Von OZ