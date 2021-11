Robbenforscherin Hanke erklärt: So fängt ein Seehund Fische

Rostock-Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Sie ist bereits zum zweiten Mal dabei, wenn die Universität Rostock und die OSTSEE-ZEITUNG zur beliebten Kinder-Uni einladen. Die Robbenforscherin Frederike Hanke hat eine Lichtenberg-Professur am Institut für Biowissenschaften an der Universität Rostock inne, arbeitet am Marine Science Center und ist Spezialistin, wenn es um die possierlichen Meeressäuger geht. 2016 hielt sie bereits eine kindgerechte Vorlesung zur Frage, warum Robben so große Augen haben. Am Mittwoch ist sie wieder dabei und klärt, ob Fische wirklich still sind und wie ein Seehund auch im Dunkeln sieht. Die Vorlesung wird digital aus dem Audimax – dem größten Vorlesungssaal der Stadt – übertragen.

Maritime Forschung in Rostock

Der Arbeitsplatz der jungen Professorin ist das Marine Science Center innerhalb des Yachthafens Hohe Düne. Das Robbenforschungszentrum ist an der Universität Rostock angesiedelt und beschäftigt sich interdisziplinär mit Meeressäugern. Hanke arbeitet hier mit zwölf Seehunden, zwei Seelöwen und einem Seebären. Ein Lieblingstier habe sie nicht, aber dennoch eine enge Verbindung zu den Robben. „Jedes Tier hat etwas Besonderes“, sagt sie. Wer neugierig ist, kann den Forschern bei ihrer Arbeit im Marine Science Center zuschauen. Im November ist dies noch von Donnerstag bis Sonntag möglich, von Dezember bis März schließt die Einrichtung für Besucher. Hanke forscht zum visuellen System von Seehunden. Eine Exkursion als Studentin brachte sie an den Wissenschaftsstandort Rostock.

Sensitive Säugetiere

Um zu verstehen, wie ein Seehund Fische fängt, spricht die Wissenschaftlerin über die Sensorik der Tiere. „Sehen, hören, riechen, schmecken – das alles gehört dazu“, wird sie den Nachwuchsstudierenden erklären. Wie gut sich die Tiere am Ende unter Wasser orientieren können, hängt von den Bedingungen ab. „Manchmal ist es dort so dunkel, dass das Sehen für die Tiere nicht ausreicht. Das visuelle System der Robben ist dann nur auf kurze Distanz hilfreich“, sagt die Professorin.

Barthaare weisen den Weg

Also muss es eine andere Erklärung geben. Bewegt sich ein Fisch unter Wasser, wirbelt er es auf und hinterlässt eine sogenannte hydrodynamische Spur. Seehunde können dieser Spur gezielt nachjagen, ohne Radar und Echolot. Möglich machen das ihre Barthaare, die so genannten Vibrissen. „Die Haare registrieren feinste Wasserbewegungen, Seehunde können so auch im Dunkeln auf die Jagd gehen“, so Hanke.

Diese Überlegungen führt die Wissenschaftlerin zu einer zweiten Frage: Sind Fische unter Wasser denn überhaupt still? Antworten gibt es am Mittwoch, 15 Uhr bei der Rostocker Kinder-Uni. Die Vorlesung wird online gestreamt.

Von Lea-Marie Kenzler