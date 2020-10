Rockklassiker im Rostocker Moya

Rostock

Vier Bands aus Rostock haben sich zusammengetan, um endlich wieder Musik auf die Bühne zu bringen: Das sind Jackbeat, Five Men on the Rocks, Max Zeug Springsteen Tribute Show sowie Bad Penny. Schauplatz des Konzerts wird das Rostocker Moya sein. Zwei gemeinsame Konzerte sind jetzt angesetzt – mit Rockklassikern von den Beatles, Led Zeppelin, Bruce Springsteen, den Rolling Stones und Neil Young. Geplant war zunächst nur ein Konzert am 24. Oktober, weil der Vorverkauf aber recht gut lief, wurde ein weiter Termin für den 23. Oktober hinzugefügt.

Vertreten sind damit die vier aktivsten und bekanntesten Bands aus Rostock, deren Musiker sich auch gut verstehen. „Es gibt hier keine Konkurrenz untereinander“, da sind sich Thommy Lehner (Five Men on the Rocks), Ola van Sander (Bad Penny) und Max Zeug ( Springsteen Tribute Show) einig. Dasselbe gilt auch für Christian „Jack“ Hänsel, der mit seiner Band Jackbeat antritt.

Kultur muss leben!

„Kultur muss leben!“ – so lautet die markige Überschrift, unter der sich die Beteiligten hier zusammengeschlossen haben. Die Energie ist zu spüren, die Musiker wollen wieder auf die Bühne. Hierfür haben sie ein geeignetes Konzept gefunden, das für alle Beteiligten ein Gewinn ist, nämlich viel mehr als eine Oldie-Show. Die Aktion steht auch für die Solidarität untereinander – nicht nur für die Musiker, für viele andere, die vom Konzertbetrieb leben.

Drei Stunden Rockklassiker

Jeder der teilnehmenden Bands hat sich im Laufe der Karriere auf andere Rockklassiker spezialisiert. Also können sich die Musiker das Programm gut aufteilen. Und so wird der Ablauf des Abends gestaltet: Zunächst servieren Bad Penny Songs von Neil Young, dann kommen Beatles-Nummern von Jackbeat. Danach kommen Songs von Bruce Springsteen, die von Max Zeug und seinen Musikern gespielt werden, gefolgt von Five Men on the Rocks, die Kracher von AC/DC servieren. Nach der Pause geht’s mit Led-Zeppelin-Klassikern weiter, ebenfalls gespielt von Five Men on the Rocks. Und schließlich kommt die Band Jackbeat auf die Bühne, um Titel von den Rolling Stones zu spielen. Im Laufe eines Abends werden zwölf Musiker auf der Bühne stehen, dabei werden sich die Musiker der teilnehmenden Bands auch mischen. „Aber auch auf der Bühne passiert alles coronagerecht“, versichert Thommy Lehner, Bassist bei Five Men on the Rocks.

300 statt 850 Gäste

Drei Stunden soll die Show dauern. Für die Besucher heißt das, dass sie endlich mal wieder mal einen Abend mit Rockklassikern feiern können. Aber alles eben unter den Corona-Sicherheitsbedingungen. Dazu ist das Konzept mit dem Rostocker Gesundheitsamt abgestimmt worden. „Wir haben genau 301 Plätze aufgestellt“, sagt Moya-Betreiber Niels Burmeister. Das ist natürlich ein Corona-Kompromiss. „Sonst passen hier 850 Leute rein“, erklärt Burmeister. Aber auch er ist froh, dass überhaupt mal wieder was passiert. „Das ist im Moya die erste Musikveranstaltung seit März“, sagt Niels Burmeister, der in diesem Jahr den 15. Moya-Geburtstag feiert. Doch Feiertagsstimmung will in diesem schwierigen Jahr nicht so recht aufkommen.

Schwieriges Jahr für Musiker und Veranstalter

Das gilt auch für Torsten Sitte von der Hanseatischen Event-Agentur, die die beiden Konzerte organisiert. „Kultur muss leben“, bekräftigt Sitte das Konzert-Motto, das ist die wichtige Botschaft für alle Beteiligten, dazu können auch die Konzertbesucher beitragen. Besonders die Musiker sind von der derzeitigen Konzertflaute am stärkten betroffen, aber auch Konzertveranstalter, Bühnenbetreiber, Techniker und viele andere, unter ihnen zahlreiche Soloselbstständige. Viele von ihnen gehen jetzt durch ein sehr schwieriges Jahr. Aber die Rostocker Musiker jammern nicht, sie schauen nach vorn, hier haben sie sich etwas überlegt, das vielleicht unter normalen Bedingungen vielleicht nie zustande gekommen wäre. Sie haben sich etwas ausgedacht, was auch Spaß machen soll. Also zieht sich der Solidaritätsgedanke durch das gesamte Konzept. Die Einnahmen des Abends werden untereinander gerecht geteilt, auch die aus dem Getränkeverkauf. Zusätzlich wird auch ein Spendentopf für die Besucher bereitstehen.

Bei den Musikern sind bereits Entzugserscheinungen zu spüren, was Auftritte vor Publikum angeht. „Natürlich freuen wir uns riesig auf das Konzert“, sagt Max Zeug. Und versprochen wird ein großes Finale, das am Ende des Abends stehen soll.

Info: Konzerte „Kultur muss leben“ mit Jackbeat, Five Men on the Rocks, Max Zeugs Springsteen Tribute Show und Bad Penny am 23. und 24. Oktober in der Moya-Kulturbühne, Beginn jeweils um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Karten ab 29,10 Euro gibt es unter www.mv-ticket.de.

Von Thorsten Czarkowski