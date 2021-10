Rostock: Denkmalgeschütztes Silo 1 im Stadthafen wird viel später fertig als geplant

Rostock

Eine bessere Lage als direkt an der Kaikante im Stadthafen gibt es in Rostock kaum. Das gilt für Wohnungen ebenso wie für Büros und Restaurants. Auf der Silohalbinsel oberhalb florierender Lokale, wie dem Steakhouse Rosmarinos und dem Italiener Al Porto, haben erst vor kurzem die Basketballer der Rostock Seawolves ihre neue Geschäftsstelle im Silo 3 bezogen.

Auch das Silo 1, das vis-à-vis liegt und direkt neben dem historischen Lokschuppen steht, sollte ursprünglich Ende 2021 fertig saniert sein, neue Büros und ein Restaurant fassen. Doch das Jahr ist fast rum und bisher ist davon noch nicht viel zu sehen. Lediglich die Bauzäune am Fuße des alten Speichers deuten darauf hin, dass auf dem Grundstück etwas passiert.

Büros, Geschäfte und Restaurant ziehen nach Fertigstellung ein

Doch nur weil von außen nicht viel zu erkennen ist, bedeute das nicht, dass es nicht vorangehe, so Marcus Hanke, Vermögensverwalter der Norddeutschen Energie AG (NEAG) mit Sitz in Hamburg. Die ist zuständig für die Sanierung des Silo 1, hat im Mai 2019 die Baugenehmigung für den Umbau erhalten und sogar eine eigene Website für das Projekt erstellen lassen. Moderne Büros auf rund 2200 Quadratmetern sollen entstehen. Weitere 160 Quadratmeter sind reserviert für Geschäfte, für das Restaurant im Erdgeschoss fast 350 Quadratmeter, heißt es in dem Exposé.

„Es ist sehr viel passiert“, sagt Hanke von der NEAG. So habe das Unternehmen eine Reihe von Auflagen zu erfüllen gehabt, „die bis zum heutigen Tage konsequent abgearbeitet wurden“. Dazu gehörte ein „Standsicherheitsnachweis, der bei einem Gebäude mit der Historie und auf dem Baugrund alles andere als trivial war“.

Das Silo 1 im Rostocker Stadthafen soll zu Büros und einem Restaurant umgebaut werden. Quelle: Katrin Zimmer

Natürlich hätten sich die Bauherren eng mit der Denkmalschutzbehörde abstimmen müssen, denn das Silo ist ein Stück Geschichte der Hansestadt. Im Zuge dessen wurden die Pläne laut Hanke immer wieder leicht angepasst und nicht zuletzt habe die Pandemie für Verzögerungen im Bauablauf gesorgt.

Sichtbare Arbeiten beginnen erst Anfang 2022

Was für Spaziergänger bisher noch nicht zu sehen ist, geschah laut Hanke im Inneren. „Die bauvorbereitenden Maßnahmen waren immens: Taubenkotsanierung, Vermessung, Prüfung der Statik und Bausubstanz, Kellergeschoss im Zusammenspiel mit dem wechselnden Wasserstand der Warnow. An dem Punkt einer herkömmlichen Altbausanierung sind wir erst jetzt.“

Heißt summa summarum, dass frühestens im ersten Quartal 2022 mit den sichtbaren Bauarbeiten begonnen werden könne. Die Ausschreibungen dafür laufen laut Hanke. Mit der Fertigstellung sei demnach Ende 2022 zu rechnen. Dann soll das Silo wieder mit Leben gefüllt werden. „Die Mieteransprache läuft“, heißt es von der NEAG.

Diskussion um neues Parkhaus mit offenem Ende

Ob zwischen dem sanierten Silo 1 und dem größeren Speicher an der Ecke zur Grubenstraße hin, dem Silo 2, auch ein neues Parkhaus entsteht, wie bei der ersten Vorstellung des Projekts auf einer Sitzung des Ortsbeirats Stadtmitte vor drei Jahren beschrieben, lässt zumindest die NEAG offen. Die sei nur „zuständig für die Rekonstruktion, den Umbau, die Erweiterung des Silo 1“, so Sprecher Hanke.

An die Diskussion um die Parkplätze für die neuen Büromieter und Restaurantgäste erinnert sich Stadtmittes Ortsbeiratschef Andreas Herzog (SPD) allerdings noch sehr gut. Die Mitglieder waren damals dagegen, eine weitere Hochgarage im Stadthafen zu errichten, stritten mit Bauherren und Architekten. Doch die beriefen sich auf ihre Genehmigung der Ämter.

Das Ende der Diskussion um das Parkhaus fasste Herzog jüngst kurz zusammen: „Das ist zum Glück vom Tisch.“ Den Bauantrag der Eno Energy GmbH beschied der zuständige Ausschuss der Rostocker Bürgerschaft damals allerdings nach mehrmaliger Diskussion positiv – inklusive Parkhaus.

Von Katrin Zimmer