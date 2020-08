Rostocker Band „Dritte Wahl“ spielt neue Titel am 12. September im Iga-Park

Rostock

„Dritte Wahl“ präsentieren ein neues Album und spielen demnächst Live-Konzert im Park: Gunnar Schröder, Gitarrist und Sänger der Band, spricht darüber im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG.

Wie hat Corona in den letzten Monaten euren Bandalltag beeinflusst?

Gunnar Schröder: Bei uns standen natürlich alle Räder still. Keine Konzerte und damit auch keine Einnahmen. Wir wohnen ja mittlerweile nicht mehr alle in Rostock, Holger und ich leben in Münster, wir haben uns also als Band auch mehrere Wochen überhaupt nicht gesehen. Das war schon sehr ungewohnt.

Ihr habt euer neues Album fertig. Wie lange haben die Arbeiten daran gedauert?

Wir haben alles in allem ein knappes Jahr an den Songs gewerkelt. Das ist natürlich nicht so, dass man ununterbrochen im Studio sitzt, sondern es gibt immer Sessions zusammen und dann wieder Zeiten, wo jeder für sich an den Themen arbeitet.

Hatte die Corona-Krise einen Einfluss darauf?

Ja, die Songs waren zwar schon fertig und zum Teil auch bereits eingespielt, doch dann kam Corona und die beiden Mecklenburger kamen nicht mehr zu unserem Studio in NRW. Das war fast wie zu DDR-Zeiten, die beiden durften nicht in den Westen reisen, und in den Geschäften konnte man einige Artikel nur in begrenzter Stückzahl kaufen, wenn man sie überhaupt bekam. So lagen also die Aufnahmen auf Eis und wir warteten geduldig, bis es weitergehen konnte. Dadurch ist unser Zeitplan ziemlich durcheinander geraten und wir hatten zum Schluss tatsächlich noch Zeitdruck, obwohl wir alles schön entspannt geplant hatten. Wir haben natürlich auch lange überlegt, ob wir die Platte überhaupt in einer solchen Zeit veröffentlichen, da man ja als Band mit einem neuen Album auch auf Tour gehen will. Wir wollten aber auch nicht, dass die Songs immer älter und älter werden, bevor sie veröffentlicht sind, und wer weiß, wann es wieder auf die Bühne geht!?

Worum geht es inhaltlich bei dem neuen Album? Gab es dafür eine übergreifende Idee?

Nein, es gab kein Konzept, dem sich die einzelnen Lieder unterordnen mussten. Wir haben Ideen gesammelt und die Sachen, die uns auch nach ein paar Wochen noch gefallen haben, sind dann eingespielt worden.

Eure neue Single heißt „Zusammen“. Wie ist der Song entstanden? Ist er auch ein Gegenentwurf zum Corona-Abstandhalten?

Der Song hat mit Corona nichts zu tun und ist auch schon ziemlich alt. Ich wollte immer mal ein Lied mit viel Ohos machen, der einen Text ohne Aussage hat. Es gibt im Deutschen wie im Englischen so viele Lieder, die man sich anhört, und wo man bei genauerer Betrachtung nicht weiß, worum es eigentlich geht. Der Song ist also eher eine Parodie.

Ihr habt eine kurze Tour zur Albumveröffentlichung im September angesetzt. War die Organisation unter jetzigen Konzert-Bedingungen schwierig?

Ja, klar, es gibt jede Menge Auflagen, Zuschauerbegrenzungen, viel höhere Kosten für mehr Hygiene, Bestuhlung, Personal usw. Und niemand weiß heute, ob die Konzerte Mitte September tatsächlich stattfinden können. Das ist schon ziemlich schwierig zu organisieren, aber wir wollen versuchen, die neuen Songs wenigsten ein paar mal live vorzustellen. Die geplante Tour, die im Herbst stattfinden sollte, mussten wir ja absagen. Das ist alles verständlich und zum Schutz der Allgemeinheit sicherlich auch sinnvoll, nur ist es für uns schwer zu verstehen, warum die gesamte Veranstaltungsbranche, also Veranstalter, Techniker, Equipment-Verleiher, Künstler u.v.a., die ihre Jobs zum Schutz der Allgemeinheit ruhen lassen, von der Politik so allein gelassen werden. Von einem „Zusammen durch die Krise“ kann in meinen Augen nicht die Rede sein.

Ihr kommt traditionsgemäß im September auch nach Rostock. Auf welche Bedingungen muss sich der Besucher bei euren Konzerten einstellen?

Die Besucherzahl ist limitiert, und es werden sich natürlich alle an die Abstandsregeln halten müssen. Es wird ein bestuhltes Konzert, was für das Publikum und für uns gewöhnungsbedürftig sein wird, aber es ist momentan die einzige Möglichkeit, überhaupt Konzerte stattfinden zu lassen und ich persönlich spiele viel lieber vor Menschen, die mir gegenüber sitzen, als vor Autos.

Von Thorsten Czarkowski