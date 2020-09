Brand in alter Baracke bei Rostock: Drei Kinder erleiden Rauchvergiftung

Rostock

Feuer und Kinder in einer verlassenen Baracke: Auf einem ehemaligen Betriebsgelände im Rostocker Nordwesten ist am Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Eine Passantin hatte zunächst Rauch über der Ruine in der Lichtenhäger Chaussee zwischen dem Rostocker Stadtteil Lütten-Klein und der Gemeinde Elmenhorst-Lichtenhagen aufsteigen sehen und die Polizei informiert. Noch während sich die Beamten auf den Weg machten, entdeckte die Augenzeugin in der Nähe eine Gruppe von Kindern.

Sperrmüll zügig gelöscht

Gegenüber der Polizei gaben alle Heranwachsenden an, das Feuer lediglich entdeckt und gelöscht haben zu wollen. Die ebenfalls alarmierten Kräfte der Rostocker Berufsfeuerwehr verschafften sich kurzer Hand Zutritt zur Baracke und fanden darin brennenden Sperrmüll, den sie unter dem Einsatz von schwerem Atemschutz zügig löschen konnten. Drei Kinder erlitten durch den Brandrauch eine Rauchvergiftung, wurden vom Rettungsdienst versorgt und im Anschluss zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Blick ins Innere der verlassenen Baracke Quelle: Benjamin Vormeyer

Brandstiftung? Ermittlungen laufen

„Das sieht schon schwer nach Kinderbrandstiftung aus“, meinte Einsatzleiter Michael Kowitz von der Berufsfeuerwehr Rostock, der sich zugleich erleichtert zeigte, dass den Kindern nichts Schlimmeres passiert ist. Wie das Polizeipräsidium Rostock am Montagmorgen bestätigte, wurden Errmittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von Benjamin Vormeyer